Benimmkurs für alle! Bali hat die Faxen dicke!

620 Ausländer wurden in den ersten drei Monaten aus Indonesien abgeschoben - unter anderem wegen Störung der öffentlichen Ordnung und schlechten Benehmens.

Außerdem soll die Unfallquote gesenkt werden. Von Februar bis März wurden 171 teils tödliche Unfälle registriert, bei denen Ausländer gegen Verkehrsregeln verstoßen hatten. Die Inselregierung arbeitet an einem Gesetz, das Reisenden verbietet, Roller anzumieten. Stattdessen sollen sie dann Autos über lokale Tourismusbüros mieten können.

Der Touri-Knigge soll in die balinesische Kultur einführen, über Sitten und Gebräuche aufklären. Während Indonesien islamisch geprägt ist, gilt Bali als die einzige Insel des Landes mit überwiegend hinduistischer Religion. Der Glaube der Balinesen ist einzigartig und komplex.

Was sie dabei ignorierte: Der Tropenbaum ist heilig, wird von religiösen Hindus weltweit als Weihestätte verehrt. Die Influencerin wurde schließlich des Landes verwiesen. Zuvor musste ein anderer Russe das Land verlassen, weil er mit nacktem Oberkörper auf dem Vulkan Gunung Agung posiert hatte.

Empörung bei Balinesen löste unlängst ein Foto der russischen Influencerin Luiza Kosykh aus, das sie auf Instagram gepostet hatte. Sie hatte sich nackt in den Riesenwurzeln eines Banyan-Baumes in der Region Tabanan fotografiert. Der Post ging viral.

Vorsicht mit Balis Äffchen: Wer beim Fotografieren von den wilden Tieren gebissen oder gekratzt wird, sollte in die Klinik - Tollwutgefahr!

Im Affenwald in Ubud und in sozialen Netzwerken wimmelt es nur so vor Affen. Der Park ist ein Paradies für Instagramer und TikToker. Alle posten solche Fotos der possierlichen Tierchen. Aber Vorsicht, die Affen sehen zwar ganz niedlich aus.

Sie können aber im Handumdrehen auch aggressiv werden und beißen. Manche schnappen sich blitzschnell das Handy, Schmuck, Sonnenbrillen oder glitzernde Wertgegenstände und nehmen damit Reißaus.

Warnung: Keine Bananen füttern und kein Obst in Beuteln oder Hosentasche mitnehmen.