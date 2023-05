Bereits mehr als 200 Tote durch kenianischen Sektenkult

Malindi (Kenia) - Seit Wochen sorgt der Fall einer evangelikalen Sekte in Kenia für Schlagzeilen. Der mittlerweile inhaftierte Sektenführer soll seine Anhänger dazu aufgerufen haben, sich zu Tode zu hungern. Das ganze Ausmaß ist auch nach dem Fund von 200 Leichen nicht absehbar.

Paul Mackenzie (r.) war der Prediger und Anführer der religiösen Gemeinde. © -/AP/dpa

Der kenianische Präsident William Ruto (56) hat im Zusammenhang mit einer "Hungersekte" in der Küstenregion des Landes von Behördenversagen gesprochen und sich entschuldigt.

In einem Interview mit Vertretern der größten Fernsehsender des ostafrikanischen Landes bezifferte er die Zahl der bisher bekannt gewordenen Opfer am Sonntagabend mit 210.

"Ich übernehme als Präsident Verantwortung. Das hätte nicht geschehen dürfen", sagte Ruto. Einige derjenigen, die für das Versagen der Behörden verantwortlich seien, würden zur Rechenschaft gezogen. Bereits am Vormittag hatte der Präsident während eines Gottesdienstes Aufklärung versprochen.

Am Samstag waren nach Angaben der regionalen Behördenchefin Rhoda Onyancha 22 weitere Opfer exhumiert worden. Überlebende seien in dem Waldgebiet Shakahola bei Malindi am Samstag nicht gefunden worden.

Über die Gesamtzahl der Opfer der Sekte kann weiterhin nur spekuliert werden, denn noch immer werden Menschen von Angehörigen als vermisst gemeldet. Am Samstag war die Zahl vermisster Sektenmitglieder auf 610 gestiegen.