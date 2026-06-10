Mädchen aus Zelt entführt und tagelang verschwunden: So geht es der kleinen Cleo heute
Carnarvon (Australien) - Das Schicksal der kleinen Cleo berührte zahlreiche Menschen. Am 16. Oktober 2021 verschwand die damals Vierjährige von einem Campingplatz in Australien. Nach 18 Tagen Suche tauchte das Mädchen schließlich wieder auf - knapp 100 Kilometer entfernt, in einem verschlossenen Zimmer in ihrer Heimatstadt.
Die Australierin wurde entführt. Terence Darrell Kelly (damals 37 Jahre alt) verschleppte Cleo und hielt sie bei sich daheim gefangen.
Während der Kidnapper im Gefängnis schmort, erfreut sich das Mädchen heute bester Gesundheit und genießt es einfach, Kind zu sein.
Wie People berichtet, fährt die heute Neunjährige aufs Schwimmen, Turnen und Gymnastik ab, blüht dabei regelrecht auf. Kürzlich reiste Cleo sogar nach Singapur zu einem internationalen Turnwettbewerb.
Mama Ellie schwärmte in einem Interview mit "60 Minutes Australia" von ihrer ältesten Tochter. Sie erzählte, dass Cleo ein "glückliches Kind ist, das ihre kleine Schwester Isla sowie ihre vielen Freunde in der Schule liebt".
Mama Ellie äußerte sich zum Verschwinden ihrer geliebten Tochter
Jahre nach dem kurzen Verlust ihrer Cleo gab Mama Ellie Einblicke in ihr Seelenleben zum Zeitpunkt der Entführung.
"Wir hofften natürlich, dass sie gleich um die Ecke war und alles nur ein Albtraum ist. Aber tief in unserem Inneren wussten wir, dass sie nicht einfach weggelaufen war - sie wurde entführt", sagte die Australierin 2023 gegenüber "60 Minutes Australia".
Dass der Entführer auch noch aus ihrer Heimatstadt Carnarvon kam, konnte die Familie damals kaum glauben.
"Wir sind dort aufgewachsen, ich bin dort geboren und jemand, der dort lebte und aufwuchs, war die Person, die es getan hat", sagte Ellie erschüttert.
Titelfoto: Bildmontage: AFP PHOTO / WESTERN AUSTRALIAN POLICE FORCE