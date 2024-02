Bewaffnete überfallen Königspalast: Monarch erschossen, Gemahlin verschleppt

Der beliebte Ex-General Segun Aremu residierte bis zuletzt in seinem Palast bei Koro. Er war der letzte in einer Reihe von gewählten Monarchen, der die Interessen seines mehrere zehntausend Menschen zählenden Volkes vertrat.

Die Behörden versichern, dass die Mörder des Olukoro von Koro zur Rechenschaft gezogen werden. (Symbolbild) © Patrick Meinhardt / AFP

Nach Angaben des 83-jährigen Pa Aremu, eines Mitgliedes des Hofstaates - der sich zwischenzeitlich in der Gewalt der Angreifer befand - kamen die sechs schwer bewaffneten Täter am Abend in den Palast und zwangen ihn zu folgen. Als sie die königliche Gemahlin Olori unter einem Orangenbaum in Beisein ihre Zofe Feranmi sahen, zwangen die Männer die Frauen unter vorgehaltener Waffe zum Mitkommen.

"Sie schleppten uns drei in den Wald und schossen dabei kräftig", sagte der Überlebende zum lokalen Medium Hettysmedia. Später hätten die Killer ihn dann freigelassen. Was aus den beiden Frauen geworden ist, weiß der 83-Jährige nicht.

Zum Aufenthaltsort der Frauen und möglichen Forderungen der Täter ist noch nichts bekannt.