Geburtstag an Bord: Was dieser Kreuzfahrt-Mitarbeiter tut, schockt alle!

Der 46-jährige Fernando Saises arbeitete als Kabinensteward an Bord des Kreuzfahrtschiffs. © Bildmontage: X/Screenshot/MeghansToeJam

Er packte die Frau am Gesicht und steckte seine Zunge in ihren Mund. Trotz ihrer Gegenwehr ließ er nicht von ihr ab – die körperlichen Übergriffe wurden zunehmend intensiver.

Erst als die Frau in Panik geriet und hysterisch schrie, verließ der Mann die Kabine. Die 61-Jährige konnte sich schließlich über den Balkon in eine Nachbarkabine retten. Noch am selben Tag meldete sie den Vorfall der Security an Bord.

Bei der Ankunft in Melbourne wurde der 46-Jährige der Polizei übergeben. Die Ermittler sicherten Beweise – darunter die Kleidung des Opfers und Videoaufzeichnungen.

Vor Gericht in Australien bekannte sich der Mann am Montag schuldig. Er wurde zu sechs Monaten auf Bewährung sowie zu einer Geldstrafe in Höhe von 1000 US-Dollar (rund 940 Euro) verurteilt.