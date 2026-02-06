Blutiger Anschlag in Asien: Mindestens 31 Menschen sterben bei Explosion

Islamabad (Pakistan) - Bei einem Anschlag in Pakistan sind mindestens 31 Menschen in den Tod gerissen worden.

Menschen trösten einen Mann (M), der nach einem Anschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus, um einen toten Verwandten trauert. © Anjum Naveed/AP/dpa

Weitere rund 170 Menschen seien bei dem Attentat beim Freitagsgebet in einem Vorort der pakistanischen Hauptstadt Islamabad verletzt worden, sagte ein lokaler Behördenvertreter.

Polizeiangaben nach handelte es sich um einen Selbstmordanschlag auf ein schiitisches Gemeindehaus.

Der Selbstmordattentäter habe vor dem Gebäudekomplex zunächst das Feuer auf Sicherheitskräfte eröffnet, erklärte ein Polizeisprecher unter Berufung auf Augenzeugen. In dem Gemeindehaus habe der Attentäter dann einen Sprengstoffgürtel gezündet.

Trotz der großen Gewalt in Pakistans Grenzregionen gelten Anschläge in den Metropolen als selten.