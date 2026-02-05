In Epstein-Akten: Kranke Pläne für Züchtung von "Designer-Babys" entdeckt - Labor in der Ukraine?

Jeffrey Epstein arbeitete mit Leuten aus der Krypto-Szene offenbar an einem unmenschlichen Projekt. (Archivfoto) © ---/AP/dpa

Seit Juli 2018 hat sich der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein mehrfach mit einem Mann namens Bryan Bishop darüber ausgetauscht, in dessen Projekt für "die erste Lebendgeburt eines menschlichen Designerbabys" zu investieren.

Dem E-Mail-Austausch zufolge war es Bishop, der den Kontakt zu Epstein suchte. Am 19. Juli 2018 erkundigte sich Epstein deshalb bei dem ihm bereits länger bekannten Programmierer Jeremy Rubin, ob er Bishop kenne. Rubin, Gründer einer Bitcoin-Forschungsorganisation namens "Judica", antwortete einen Tag später: "Ja, tue ich. Er ist ein schlauer Typ, wenn auch etwas eigenwillig. Er macht einen Mix aus Bitcoin-Sachen und DNA-Datenspeicherung."

Unmittelbar danach muss Bishop sein "Designer-Babys"-Projekt Epstein bereits vorgestellt haben. Am 20. Juli fand ein Online-Meeting zwischen Epstein, Bishop und dem Mitgründer des Blockchain-Unternehmens "Blockstream", Austin Hill, statt. Hill bedankte sich in einer Mail anschließend für ein tolles Gespräch und schrieb an Epstein: "Dann sollten wir eine sichere Kommunikationsverbindung einrichten, und ich lasse Bryan Ihnen eine Möglichkeit zur vollständigen Abstreitbarkeit vorstellen."

Denn Epstein hatte offenbar eine große Sorge: "Ich habe kein Problem damit, zu investieren. Das Problem besteht nur darin, wenn ich als Führungskraft wahrgenommen werde", schrieb er am Tag nach besagtem Meeting an Bishop.

Auf diese Sorge reagierte Bishop am 22. Juli: "Es klingt so, als könnten Sie der erste Investor sein, solange absolute Anonymität gewahrt bleibt." Außerdem betonte der DNA-Forscher, dass neben den möglichen Investoren auch die Identitäten der Eltern und der Babys selbst geschützt werden müssten, "da das Kind sonst (leider) in den Medien für immer als Sonderling gebrandmarkt würde".

