Mann wartet seit elf Jahren auf Ende einer Wette: So sieht er heute nicht mehr aus

Hawaii (USA) - Sonntag ist Super Bowl , eines der größten Sportevents des Planeten. Die Seattle Seahawks treffen auf die New England Patriots. Einer, der den Kickoff am Sonntag kaum erwarten kann, ist Mike Hempel (49). Für den Seahawks-Fan geht es um nicht viel mehr als seine Haare!

Mike Hempel (49) und seine Verlobte Brianna Ronayne kannten sich schon, als der Seahawks-Fan seine verrückte Wette startete. © Screenshot/GoFundMe

Die will der 49-Jährige nämlich loswerden. Seit mittlerweile elf Jahren fiebert Hempel auf diesen Moment hin. Schuld daran ist eine Wette, die er sich selbst auferlegt hat.

Damals, im Februar 2015, standen seine Seahawks auch im Finale des Superbowls. Gegner: natürlich die New England Patriots mit Tom Brady in ihren Reihen. Der "GOAT" führte die Patriots zum Sieg. Hempel schwor sich derweil, seine Haare so lange wachsen zu lassen, bis die Seahawks nach 2014 erneut den Superbowl gewinnen.

Zu diesem Zeitpunkt trug der Amerikaner noch einen Irokesenschnitt. Fürs große Finale färbte er sich den Hahnenkamm sogar blau und grün.

Von den Vereinsfarben der Seeadler ist heute natürlich nichts mehr auf dem Kopf von Hempel zu sehen. Sein Haar ist grau geworden - und lang, reicht ihm inzwischen bis zur Taille.