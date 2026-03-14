Blutiger Vorfall am Olymp: Wilde Hunde beißen deutsche Urlauberin fast tot

Katerini (Griechenland) - Für eine deutsche Touristin (61) endete eine Wanderung am weltberühmten Olymp beinah tödlich. Die Frau wurde von einem Rudel Wildhunden angegriffen und lebensgefährlich verletzt.

Der blutige Vorfall ereignete sich auf dem Olymp zwischen Litochoro und Dion. © IMAGO / Panthermedia

Der blutige Vorfall ereignete sich bereits am Mittwochnachmittag, wie die griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA berichtet.

Demnach sei die 61-Jährige mit ihrem Ehemann und einem weiteren Begleiter zwischen Litochoro und Dion in der Region Zentralmakedonien unterwegs gewesen, als plötzlich mehrere Wildhunde auf sie zu stürmten und ihr schwerste Verletzungen an Kopf und Körper zugefügt haben sollen.

Rettungskräfte brachten die Touristin daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus. Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde sie in eine Klinik im nördlich vom Olymp gelegenen Katerini verlegt und dort operiert.

Ihr Zustand soll dennoch nach wie vor kritisch sein. So meldet die Nachrichtenagentur, dass die 61-Jährige weiterhin auf einer Intensivstation liegt und künstlich beatmet werden muss.