Brutal! Mit dieser Hochzeitstorte schockt Brautpaar seine Gäste
Oceanside (Kalifornien/USA) - Während andere von einer entspannten Hochzeit träumen, konnte es für Sabrina Harb (31) aus Kalifornien nicht "blutig" genug sein: Ihr Traum von einer Hochzeits-Torte? Außen weiß und innen samtig rot. Ganz nach dem Party-Motto "Marie Antoinette" durfte dabei allerdings auch ein wichtiges Accessoire nicht fehlen.
Sabrina wuchs mit einer Büste der französischen Skandal-Königin in ihrem Zuhause auf. Für sie lag es also auf der Hand, Antoinette als Hochzeits-Motto zu wählen.
Da sie selbst unter dem Instagram-Account moodysolace als Event-Planerin für themenbezogene und bezahlbare Veranstaltungen wirbt, konnte sie sich bei ihrer eigenen Hochzeit entsprechend austoben.
Dabei ging es ihr allerdings nicht nur um Kleid und Dekoration: Die ehemalige Königin von Frankreich wurde während der Französischen Revolution im Jahre 1793 zum Tode verurteilt und in Paris durch die Guillotine hingerichtet.
In einer von "von Marie Antoinette inspirierten" Hochzeit konnte Harb diesen Aspekt natürlich nicht außen vor lassen, betonte sie im Exklusiv-Interview gegenüber People.
Als Tortenschneider entschied sich Harb für eine Guillotine
Also entschied sie sich dafür, die "Köpfmaschine" in den feierlichen Tortenanschnitt einzubauen: "Wer braucht schon einen Kuchenschneider, wenn man einfach eine Guillotine nehmen kann?"
Das Problem war nur, dass sie die Guillotine nicht einfach im Supermarkt kaufen konnte. Deshalb ließ Harb sie kurzerhand anfertigen.
Damit die "Hinrichtungsmaschine" weniger makaber wirkt, besprühte die Braut sie mit Glitzer und verzierte die Seiten mit Schleifen. Dabei kostete die Guillotine "nur 250 Dollar", die gesamten Hochzeitskosten lagen bei lediglich etwa 1500 Euro.
Für Harbs Ehemann war die Idee keine Überraschung
Dass Sabrina mit Kurt Brossman (33) den "Richtigen" heiraten würde, war ihr spätestens nach dem Gespräch über das Hochzeits-Motto klar: "Es ist ihm eigentlich egal. Er ist an meine kreativen Marotten gewöhnt, wenn man so will. Wir haben das Budget durchgesprochen und er meinte: 'Hey, glaubst du, wir brauchen wirklich eine Guillotine?' Ich erwiderte nur: 'Ja, das ist eine dumme Frage.'"
Nach der kleinen Zeremonie im Buddy Todd Park am 18. März ging es für die beiden Frischvermählten also an die "Enthauptung" ihrer Hochzeitstorte. Während Sabrina die Ehre des Anschnitts gebührte, zog ihr frischgebackener Ehemann die glitzernde Guillotine hoch und entblößte so das "blutverschmierte" Messer.
Obwohl der Anblick der Torte gewöhnungsbedürftig war, war Harbs Familie wenig überrascht. "Sie haben gesagt: 'Ja, das passt schon ganz gut'", erinnert sich Harb im Gespräch mit People.
Titelfoto: Fotomontage: Instagram/moodysolace