22.04.2026 11:18 Brutal! Mit dieser Hochzeitstorte schockt Brautpaar seine Gäste

Ein kalifornisches Brautpaar feierte seine Hochzeit unter dem Motto Marie Antoinette. Dabei durfte beim Tortenanschnitt ein wichtiges Accessoire nicht fehlen.

Von Jacqueline Grünberger

Oceanside (Kalifornien/USA) - Während andere von einer entspannten Hochzeit träumen, konnte es für Sabrina Harb (31) aus Kalifornien nicht "blutig" genug sein: Ihr Traum von einer Hochzeits-Torte? Außen weiß und innen samtig rot. Ganz nach dem Party-Motto "Marie Antoinette" durfte dabei allerdings auch ein wichtiges Accessoire nicht fehlen.

Kurt Brossman (33) und Sabrina Harb (31) gaben sich im Grünen des Buddy Todd Parks das Jawort. © Fotomontage: Instagram/moodysolace Sabrina wuchs mit einer Büste der französischen Skandal-Königin in ihrem Zuhause auf. Für sie lag es also auf der Hand, Antoinette als Hochzeits-Motto zu wählen. Da sie selbst unter dem Instagram-Account moodysolace als Event-Planerin für themenbezogene und bezahlbare Veranstaltungen wirbt, konnte sie sich bei ihrer eigenen Hochzeit entsprechend austoben. Dabei ging es ihr allerdings nicht nur um Kleid und Dekoration: Die ehemalige Königin von Frankreich wurde während der Französischen Revolution im Jahre 1793 zum Tode verurteilt und in Paris durch die Guillotine hingerichtet. Aus aller Welt Rezept von ChatGPT: Uni-Laborant will verhassten Kollegen mit Chemie-Cocktail vergiften In einer von "von Marie Antoinette inspirierten" Hochzeit konnte Harb diesen Aspekt natürlich nicht außen vor lassen, betonte sie im Exklusiv-Interview gegenüber People.

Als Tortenschneider entschied sich Harb für eine Guillotine

Für Braut Sabrina Harb war bei einer "Marie Antoinette"-Hochzeit klar, dass eine Guillotine involviert sein muss. © Fotomontage: Instagram/moodysolace Also entschied sie sich dafür, die "Köpfmaschine" in den feierlichen Tortenanschnitt einzubauen: "Wer braucht schon einen Kuchenschneider, wenn man einfach eine Guillotine nehmen kann?" Das Problem war nur, dass sie die Guillotine nicht einfach im Supermarkt kaufen konnte. Deshalb ließ Harb sie kurzerhand anfertigen. Damit die "Hinrichtungsmaschine" weniger makaber wirkt, besprühte die Braut sie mit Glitzer und verzierte die Seiten mit Schleifen. Dabei kostete die Guillotine "nur 250 Dollar", die gesamten Hochzeitskosten lagen bei lediglich etwa 1500 Euro.

Für Harbs Ehemann war die Idee keine Überraschung