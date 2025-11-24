Bus mit deutschen Fahrgästen an Bord überschlägt sich: Zahlreiche Verletzte

Västerbotten (Schweden) - Schwerer Unfall mit zahlreichen Verletzten im schwedischen Västerbotten! Am Samstagmorgen ist eine Gruppe deutscher Erasmus-Studenten auf einer Tour ins finnische Lappland verunglückt.

Eine Fahrt ins finnische Lappland endete für deutsche Austauschstudenten im Straßengraben. © Erik Abel/TT News Agency/AP

Der gechartete Bus mit insgesamt 57 Passagieren an Bord hatte sich auf der Fernstraße E45 in der Nähe des Ortes Vilhelmina in der schwedischen Provinz Västerbotten überschlagen, teilte die Technisch-Naturwissenschaftliche Universität Norwegens (NTNU) mit.

53 der Busreisenden seien demnach Austauschstudenten an der NTNU, die größte Gruppe komme aus Deutschland. Die genaue Anzahl war nicht bekannt.

Ebenso gab es vorerst keine Angaben, ob und wie viele Deutsche unter den Verletzten waren. Das Auswärtige Amt teilte auf Anfrage mit, es kenne den Fall und stehe mit den örtlichen Behörden in Kontakt.

Eine Sprecherin der Region Västerbotten sagte der Deutschen Presse-Agentur, acht mittel- bis schwerverletzte Personen seien aktuell noch in Behandlung in örtlichen Krankenhäusern. Keine der Verletzungen sei lebensbedrohlich.