Autofahrer tötet 35 Menschen!

Vor einem Stadion in China hat ein Attentäter mit seinem Auto 35 Menschen getötet. © UGC/AFP

Wie die Polizei am Dienstag in der Millionenstadt Zhuhai im Süden des Landes mitteilte, hatte am Vorabend in einem Sportzentrum ein Verdächtiger mit seinem Auto zahlreiche Menschen gerammt, die dort gerade trainierten.

Der 62-Jährige habe offenbar aus "Unzufriedenheit mit der Vermögensaufteilung nach seiner Scheidung" gehandelt.

Der 62-jährige Fahrer mit dem Nachnamen "Fan" sei mit einem "kleinen SUV" in das Gelände des Sportzentrums eingedrungen und habe die Trainierenden gerammt. Neben den 35 Toten habe es 43 Verletzte gegeben.

"Auslöser war seine Unzufriedenheit mit der Vermögensaufteilung nach seiner Scheidung", erklärte die Polizei zum möglichen Motiv. Als Sicherheitskräfte den Fahrer in seinem Auto stellten, war dieser den Angaben zufolge gerade dabei, sich mit einem Messer selbst zu verletzen. Er sei sofort gestoppt und in ein Krankenhaus gebracht worden.