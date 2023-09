Nach schweren Überschwemmungen: Mehr als 70 Krokodile ausgebrochen

Mehr als 70 Krokodile sind aus einer chinesischen Krokodilfarm entkommen. (Symbolbild) © 123RF/Igor Zhorov

Wie unter anderem die chinesische Onlinezeitung "The Paper" am heutigen Dienstag unter Berufung auf lokale Behörden berichtete, entkamen die Tiere in der südchinesischen Stadt Maoming (Provinz Guangdong), nachdem die Region in den vergangenen Tagen von heftigen Regenfällen heimgesucht worden war.

Ein See in unmittelbarer Nähe der Farm trat über die Ufer und ermöglichte den Reptilien die Flucht.

Mindestens 69 ausgewachsene Krokodile und sechs Jungtiere sollen sich auf der Farm befunden haben. Laut der Zeitung "Beijing News" wurden Einsatzkräfte entsandt, um die vermissten Tiere mithilfe von Sonargeräten aufzuspüren. Die großflächige Überschwemmung erschwerte aber die Suche, sodass die Behörden die Anwohner aufforderten, nicht vor die Tür zu gehen.

Videoaufnahmen, die in den chinesischen sozialen Medien kursierten, zeigten einige der Krokodile, die in den Gewässern schwammen. Einsatzkräfte mit Helmen und Warnwesten waren auf Booten zu sehen, die nach den Reptilien suchten.