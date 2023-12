Schock bei Restaurant-Besuch: Gutgläubige Frau hat plötzlich 55.000 Euro zu zahlen

Wangs Fauxpas blieb nicht lange unbemerkt, sofort begannen fiese Internetnutzer zu bestellen, was das Zeug hielt. Zwar bemerkte die Frau ihren Fehler schnell und löschte den verhängnisvollen Post. Aber da war schon alles zu spät. Das Foto verselbständigte sich, Tausende User bestellten munter drauflos.

Die meisten Chinesen zahlen ausschließlich bargeldlos über QR-Codes und Apps wie WeChat oder Alipay. (Symbolbild) © HECTOR RETAMAL / AFP

Doch Wang hatte Glück. Das Restaurant zeigte sich gnädig und stellte die viel zu viel bestellten Köstlichkeiten nicht in Rechnung.

Doch das Geschehene beschäftigt die Frau noch immer. Sie will in Zukunft besser aufpassen, was sie postet und andere Chinesen vor den Gefahren missbräuchlich genutzter QR-Codes warnen.

Gegenüber dem Medium Chinadaily ordnet Anwalt Lin Xiaoming den Zwischenfall ein. Er glaube nicht, dass Wang hätte zahlen müssen, da ersichtlich gewesen sei, dass es sich um einen Irrtum gehandelt habe, führt er aus.

Obwohl die Besteller bislang nicht ermittelt wurden, könnte den fiesen Feinschmeckern reichlich Ärger drohen, erklärt der Anwalt. Auf "bösartige Fake-Bestellungen" sehen die chinesischen Gesetze Geldstrafen oder gar den Abzug von Punkten im Sozialkredit-System vor.