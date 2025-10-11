Mega-Stau! Zehntausende Autos blockieren 36-spurige Autobahn
Anhui (China) - Stau-Wahnsinn auf chinesischer Autobahn. An der größten Mautstation des Landes kam der Verkehr völlig zum Erliegen. Zehntausende Autos steckten fest.
Kein Durchkommen: Millionen Chinesen waren aufgebrochen, um die "Goldene Woche" in ihren Heimatorten zu feiern. Eine gigantische Blechlawine rollte am Mittwoch durchs Land. Die Folge: Stau, Stau, Stau.
Bilder, von der Mautstation Wuzhuang, der größten des Landes, lassen das Ausmaß erahnen. Ein Meer aus roten Bremslichtern füllt die 36 Fahrspuren, während Hunderte Autos darauf warten, die Mautstation endlich zu passieren.
120.000 Autos waren betroffen, meldet der Sender NDTV. Erst nach 24 Stunden löste sich der Stau an der Mautstelle östlich von Shanghai auf, der Verkehr konnte wieder fließen.
Goldene Woche: 888 Millionen Chinesen vereisen
Hintergrund des ungewöhnlich hohen Verkehrsaufkommens sind die Feiertage rund um den Nationalfeiertag (1. Oktober). Dieses Jahr fiel die "Goldene Woche" mit dem Mondfest (6. Oktober) zusammen. Millionen Chinesen durften sich auf acht freie Tage freuen. Viele nutzen die Gelegenheit, um die Feiertage in ihren Heimatorten zu feiern.
888 Millionen Menschen waren nach Angaben des Tourismus-Ministeriums unterwegs.
Titelfoto: STR / AFP