Mega-Stau! Zehntausende Autos blockieren 36-spurige Autobahn

Anhui (China) - Stau-Wahnsinn auf chinesischer Autobahn. An der größten Mautstation des Landes kam der Verkehr völlig zum Erliegen. Zehntausende Autos steckten fest.

Hier geht nichts mehr. © STR / AFP

Kein Durchkommen: Millionen Chinesen waren aufgebrochen, um die "Goldene Woche" in ihren Heimatorten zu feiern. Eine gigantische Blechlawine rollte am Mittwoch durchs Land. Die Folge: Stau, Stau, Stau.

Bilder, von der Mautstation Wuzhuang, der größten des Landes, lassen das Ausmaß erahnen. Ein Meer aus roten Bremslichtern füllt die 36 Fahrspuren, während Hunderte Autos darauf warten, die Mautstation endlich zu passieren.

120.000 Autos waren betroffen, meldet der Sender NDTV. Erst nach 24 Stunden löste sich der Stau an der Mautstelle östlich von Shanghai auf, der Verkehr konnte wieder fließen.