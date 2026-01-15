US-Übernahme von Grönland? Jetzt meldet sich China zu Wort

Peking/Washington - Nachdem sich die Schlagzeilen um eine mögliche Übernahme von Grönland durch die USA zuletzt überschlagen haben , mischt jetzt auch China in der Debatte mit.

Mao Ning (53), Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, äußerte sich zum Grönland-Konflikt. © picture alliance/dpa | Johannes Neudecker

"Die USA sollten andere Länder nicht als Vorwand für ihre eigenen Interessen benutzen. In der Arktis geht es um die übergeordneten Interessen der internationalen Gemeinschaft", zitiert TV 2 Nyheder die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning (53) nach Reuters.

"China ist der Ansicht, dass die Beziehungen zwischen Staaten stets in Übereinstimmung mit der UN-Charta gestaltet werden sollten", heißt es aus dem Außenministerium weiter.

Eine uneigennützige Stellungnahme? In den vergangenen Jahren hatte China seine diplomatische Präsenz auf der Arktis-Insel selbst verstärkt, schreibt die Stiftung Wissenschaft und Politik.