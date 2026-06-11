11.06.2026 06:05 Mädchen aus Zelt entführt und tagelang verschwunden: So geht es der kleinen Cleo heute

Die damals vierjährige Cleo Smith wurde bei einem Familienurlaub aus dem Zelt entführt, 18 Tage später gefunden und ist nun begeisterte Turnerin.

Von Maxima Michael

Carnarvon (Australien) - Das Schicksal der kleinen Cleo berührte zahlreiche Menschen. Am 16. Oktober 2021 verschwand die damals Vierjährige von einem Campingplatz in Australien. Nach 18 Tagen Suche tauchte das Mädchen schließlich wieder auf - knapp 100 Kilometer entfernt, in einem verschlossenen Zimmer in ihrer Heimatstadt.

Cleo Smith (damals 4) wurde 18 Tage nach ihrer Entführung bei einem fremden Mann gefunden. © AFP PHOTO / WESTERN AUSTRALIAN POLICE FORCE Die Australierin wurde entführt. Terence Darrell Kelly (damals 37 Jahre alt) verschleppte Cleo und hielt sie bei sich daheim gefangen. Während der Kidnapper im Gefängnis schmort, erfreut sich das Mädchen heute bester Gesundheit und genießt es einfach, Kind zu sein. Wie People berichtet, fährt die heute Neunjährige aufs Schwimmen, Turnen und Gymnastik ab, blüht dabei regelrecht auf. Kürzlich reiste Cleo sogar nach Singapur zu einem internationalen Turnwettbewerb. Aus aller Welt Bär zerfetzt Unterarm von Mann und schleift ihn mehrere Meter mit Mama Ellie schwärmte in einem Interview mit "60 Minutes Australia" von ihrer ältesten Tochter. Sie erzählte, dass Cleo ein "glückliches Kind ist, das ihre kleine Schwester Isla sowie ihre vielen Freunde in der Schule liebt".

Mama Ellie äußerte sich zum Verschwinden ihrer geliebten Tochter