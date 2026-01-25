Eltern trennen Zwillinge zum ersten Mal: Was am nächsten Morgen geschieht, lässt kein Auge trocken
British Columbia (USA) - Über zehn Jahre lang waren die Zwillinge Kenzie und Wally aus Kalifornien jede Nacht beieinander. Nun war es Zeit, dass jeder ein eigenes Zimmer bekommt. Für Kenzie, die das Down-Syndrom hat, Autistin ist und nicht spricht, was das ein riesiger Schritt.
Mutter Katie fiel es nicht leicht, ihre beiden Kinder zu trennen. "Die Gründe dafür sind vielfältig: Sie werden älter, brauchen Freiraum und Privatsphäre", schreibt die US-Amerikanerin auf Instagram.
Vor allem für ihre Tochter Kenzie bedeutete die Entscheidung eine große, schmerzhafte Veränderung. "Es war schwer für Kenzie", so Katie. Ihr Zwilling Wally sei "ihr Zuhause", deshalb hatte ihre Mutter die Trennung lange hinausgezögert.
Vor allem die erste Nacht hatte es in sich: "Kenzie fühlte sich in ihrem Zimmer unsicher und wachte früh auf, um nach Wally zu suchen", erinnert sie sich.
Am Morgen machte sich ihr Bruder Wally sofort auf den Weg, um nach ihr zu sehen. Ihr Aufeinandertreffen hielt die Sicherheitskamera in Kenzies Zimmer auf Video fest.
Zwillinge fallen sich nach erster Nacht alleine in die Arme
Im Clip sieht man, wie das Down-Syndrom-Mädchen im Dunkeln auf dem Zimmerboden sitzt, ehe ihr Zwilling hineingestürmt kommt. Erleichtert fallen sich die beiden in die Arme, ehe sie sich zu zweit in Kenzies Bett kuscheln.
Dort begrüßen sie sich auf ihre ganz besondere Weise mit einem speziellen Handschlag.
"Manchmal schmerzt es, Veränderungen mitzuerleben", fasst Mutter Katie das Erlebnis zusammen. "Ich weiß, dass sie sich mit der Zeit und ihrer Entwicklung immer weiter voneinander entfernen."
Sie ist sich aber sicher, dass sie und ihr Partner einen Grundstein für die Beziehung zwischen Kenzie und Wally gelegt haben, welcher den Kindern nicht mehr genommen werden kann.
Katies Beitrag ging auf Instagram viral und wurde mehr als 14 Millionen Mal angeklickt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/katie__jameson