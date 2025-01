Das muss Liebe sein! Model posiert im Wasser, plötzlich kommt ein tierischer "Fan" um die Ecke

Model Federico Cola hielt stolz seine Bekanntschaft in die Kamera. © Screenshot/Instagram/colafederico

Bei Instagram veröffentlichte der Mailänder ein Video, das ihn stehend im seichten Wasser des Indischen Ozeans zeigt. Doch plötzlich gerät Cola aus dem Gleichgewicht, landet auf seinem Hinterteil im Wasser und streckt ein Bein aus den Fluten.

Was war passiert? Das Model hatte ungebetenen - und vor allem anhänglichen - Besuch bekommen. Ein Oktopus pirschte sich aus den Tiefen des Meeres an den Italiener heran und klammerte sich mit seinen Tentakeln an Colas Bein fest.

Zuerst sichtlich überrascht, danach neugierig, nahm das Model den Kraken genauer unter die Lupe. In den Händen des Mailänders schien sich das Tier sichtlich wohl zu fühlen. Und zwar so sehr, dass es gar nicht mehr zurück ins Wasser wollte.

Der Oktopus schmiegte sich mit seinen Fangarmen an den Oberkörper des 1,88 Meter großen Models. So, als wollte das Tier seine menschliche Bekanntschaft nie wieder loslassen wollen.