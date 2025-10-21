Denise leidet an Parkinson und unterzieht sich Gehirn-OP: Womit sie dabei spielt, macht sprachlos

London (England) - Ihre Parkinson-Erkrankung macht Denise Bacon (65) aus dem Süden Englands zu schaffen. Seit 2014 muss sich die pensionierte Sprachtherapeutin mit Symptomen wie Muskelsteifheit oder Trägheit herumärgern. Gehen, schwimmen oder tanzen fallen der 65-Jährigen schwer. Beinahe am schlimmsten ist aber, dass Denise ihre geliebte Klarinette nicht mehr richtig spielen kann.

Denise Bacon (65) mit ihrer Klarinette während der OP am Londoner King's College Hospital. © Screenshot/King's College Hospital

Das soll sich ändern. Dafür hat sich die Engländerin im renommierten Londoner King's College Hospital unters Messer gelegt.

Wie das Krankenhaus mitteilte, gelang Neurochirurg Professor Keyoumars Ashkan (unter Mithilfe seiner Patientin) eine beeindruckende Operation.

In dem vier Stunden dauernden Eingriff seien Elektroden in Denise' Gehirn implantiert und danach an einen Impulsgenerator - der einem Herzschrittmacher ähnelt - angeschlossen worden.

Elektrische Impulse sollten dafür sorgen, dass sich die Gehirnaktivität der 65-Jährigen verändert und damit ihre Parkinson-Symptome gelindert werden. Die Ergebnisse waren verblüffend - und direkt im OP-Saal sicht- und hörbar. Wie Videoaufnahmen zeigen, spielte Denise, die nur lokal betäubt wurde, noch während des Eingriffs auf ihrer Klarinette.