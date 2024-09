Deutsches Paar stürzt auf italienischer Urlaubsinsel in den Tod!

Zwei deutsche Architekten stürzten in Italien mit einem Roller in eine Schlucht. Erst nach stundenlanger Suche konnten ihre Leichen gefunden werden.

Von Emma Schwarze

Elba/München - Tragisches Ende zweier bewegter Leben: Die deutschen Architekten Dieter A. (†83) und Heinz G. (†85) stürzten in Italien mit einem Roller in eine Schlucht. Erst nach stundenlanger Suche konnten ihre Leichen gefunden werden. Das Paar, das die toskanische Insel Elba als Ruhesitz gewählt hatte, war in der lokalen Gemeinschaft sehr bekannt und beliebt.

Über 50 Jahre lebten und arbeiteten die deutschen Architekten Dieter A. (†83) und Heinz G. (†85) auf der italienischen Insel Elba. (Symbolbild) © Fabio Muzzi/AFP Es war ihr Adoptivsohn, der am 1. September Alarm schlug. Wie die italienische Zeitung The Social Post berichtete, wollte er seine Eltern in ihrem Wohnsitz in der Gemeinde Capoliveri besuchen. Doch als er sie dort nicht antraf, beschlich ihn ein mulmiges Gefühl. Die Einsatzkräfte durchkämmten die Schlucht und die Umgebung rund um den Wohnsitz, aber dichtes Gebüsch und schwer zugängliches Gelände erschwerten die Suche. Erst Stunden später entdeckten sie die Körper der beiden Männer am Fuße der Schlucht, zusammen mit ihrem Motorroller. Doch jede Hilfe für die Senioren kam bereits zu spät, wie die Zeitung weiterhin schreibt. Ersten Informationen zufolge sollen Dieter A. und Heinz G. am frühen Nachmittag des 1. Septembers zu einem kurzen Ausflug mit ihrem Roller aufgebrochen sein, wie sie es oft taten. Nur wenige Meter nach dem Start sei das Fahrzeug jedoch vom Weg abgekommen und in die Schlucht gestürzt. Der Roller könnte die beiden während des Sturzes erdrückt haben, so die Vermutung der Polizei. Die Behörden nehmen an, dass der Fahrer vielleicht das Gleichgewicht verlor oder sogar einen Schwächeanfall erlitt.

"Tiefe Lücke": Ganze Gemeinde trauert um Architektenpaar Dieter A. und Heinz G.