Dieser Uni-Bibliothekar hat ein besonders dickes Fell

Oxford (Großbritannien) - Studieren kann hart sein - ob das verzweifelte Lernen vor einer Klausur oder das erste Mal länger von zu Hause weg sein. An der Bibliothek Lady Margaret Hall der Universität Oxford unterstützt deshalb seit sechs Jahren Kater "Issy" (6), der mit seinem Fell schon die ein oder andere Träne getrocknet hat.

Der Sbirische Waldkater "Issy" (6) leistet den Studenten an der Universität Oxford beim Lernen in der Bibliothek Gesellschaft. © Instagram/fishwickford

Bibliothekarin und Issys Frauchen Jamie Fishwick-Ford (43) arbeitet bereits seit zehn Jahren an der Lady Margaret Hall.

Vor sechs Jahren hat sich die 43-Jährige dann kurzerhand entschlossen, ihren Sibirischen Waldkater "Isambard Kitten Brunel" zur Arbeit mitzubringen: "An der Uni gibt es die Regel, dass man Hunde zur Arbeit mitbringen darf. Aber ich bin eher der Katzen-Mensch und hab mir deshalb lieber eine Katze angeschafft", erzählt Bibliothekarin Jamie Fishwick-Ford gegenüber der Oxford Mail.

Der Kater darf sich zwar nicht einfach frei auf dem Campus oder in der Bücherei bewegen.

Trotzdem gilt er bei den Studenten mittlerweile als inoffizielles Uni-Maskottchen: "Er bleibt in meinem Büro und kommt nur heraus, wenn Leute ihn streicheln wollen oder wenn ich mit ihm nach draußen gehe, damit er sich bewegen oder mal auf einen Baum klettern kann."