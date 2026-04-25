Trauer um geliebte Frau bringt ihn zum Reisen: Barry besuchte 193 Länder - das sind seine Favoriten

USA - Als seine geliebte Frau Jackie 2017 verstarb, brach für den US-Amerikaner Barry Hoffner eine Welt zusammen. Tiefe Trauer bestimmte fortan das Leben des Investmentbankers - bis er einen Entschluss fasste: Hoffner wollte an seinem schlimmen Verlust wachsen. Also machte er sich auf einen Weg, der ihn bis heute in 193 Länder geführt hat.

Barry Hoffner und seine Frau Jackie. Sie starb 2017. © Screenshot/Instagram/barryh99

"Ich war schon vorher viel gereist, aber während der Corona-Pandemie beschloss ich, jedes Land zu bereisen. Als ich diese Entscheidung getroffen und damit begonnen hatte, änderte sich für mich vieles", erzählte Hoffner der New York Post.

Zu Beginn habe das Abenteuer für ihn im Vordergrund gestanden. Er wollte über den Tellerrand blicken. Dann wandelte sich seine Einstellung.

"Im Laufe dieser Reise hat sich der Schwerpunkt vom Abenteuer hin zum Lernen verlagert; ich habe mich wirklich darauf konzentriert, die Geschichten der Menschen zu entdecken", sagte Hoffner. Jene Geschichten seien es, die einen "die Großartigkeit der Erde hautnah spüren" lassen würden.

Bei Instagram teilt der US-Amerikaner seine Erlebnisse bis heute. Obendrein schrieb Hoffner ein Buch über die Höhepunkte seiner Reisen.