Trauer um geliebte Frau bringt ihn zum Reisen: Barry besuchte 193 Länder - das sind seine Favoriten
USA - Als seine geliebte Frau Jackie 2017 verstarb, brach für den US-Amerikaner Barry Hoffner eine Welt zusammen. Tiefe Trauer bestimmte fortan das Leben des Investmentbankers - bis er einen Entschluss fasste: Hoffner wollte an seinem schlimmen Verlust wachsen. Also machte er sich auf einen Weg, der ihn bis heute in 193 Länder geführt hat.
"Ich war schon vorher viel gereist, aber während der Corona-Pandemie beschloss ich, jedes Land zu bereisen. Als ich diese Entscheidung getroffen und damit begonnen hatte, änderte sich für mich vieles", erzählte Hoffner der New York Post.
Zu Beginn habe das Abenteuer für ihn im Vordergrund gestanden. Er wollte über den Tellerrand blicken. Dann wandelte sich seine Einstellung.
"Im Laufe dieser Reise hat sich der Schwerpunkt vom Abenteuer hin zum Lernen verlagert; ich habe mich wirklich darauf konzentriert, die Geschichten der Menschen zu entdecken", sagte Hoffner. Jene Geschichten seien es, die einen "die Großartigkeit der Erde hautnah spüren" lassen würden.
Bei Instagram teilt der US-Amerikaner seine Erlebnisse bis heute. Obendrein schrieb Hoffner ein Buch über die Höhepunkte seiner Reisen.
Barry Hoffner erzählt von bestem Kaffee, leckerstem Essen und schönster Landschaft
Als leidenschaftlicher Kaffeetrinker erinnerte sich Hoffner an ein Erlebnis im Sudan. "Wir waren in diesem Konfliktland und hatten keine vollständige Bewegungsfreiheit, also verbrachte ich viel Zeit in kleinen Straßencafés", erzählte er.
Dort trank er den Kaffee seines Lebens: "Sie brühen ihn mit Ingwerpulver auf, und er ist köstlich", erinnerte er sich. Am besten geschmeckt hatte es ihm derweil in Syrien (dicht gefolgt vom Libanon).
Bleibt noch die Frage zu klären, welcher Flecken Erde am schönsten ist? Hoffner nannte den äußersten Westen der Mongolei mit seiner unberührten Natur, glitzernden Flüssen und Seen sowie schroffen Bergformationen.
Roadtrip-Freunde sollten dagegen den Karakorum-Highway auf 4690 Metern Höhe in Pakistan nicht verpassen. "Es ist einfach eine unglaubliche Landschaft, so wunderschön. Eine der großartigsten Autoreisen aller Zeiten", sagte Hoffner.
Titelfoto: Montage: Screenshots/Instagram/barryh99