Donald Trump bald zum Mitnehmen: US-Präsident verewigt sich auf Reisepässen
Washington, D.C. (USA) - Am 4. Juli feiern die USA 250 Jahre Unabhängigkeit. Das muss gefeiert werden – dachte sich auch US-Präsident Donald Trump (79). Deshalb gab die US-Regierung nun einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Reisepass-Kollektion. Das Besondere: Im Inneren des Dokuments ist das Konterfei des US-Präsidenten versteckt.
Mit goldener Unterschrift vom Präsidenten selbst, einem Ausschnitt der Unabhängigkeitserklärung und der amerikanischen Flagge umrahmt kann ab Sommer "jeder amerikanische Staatsbürger, der zu dieser Zeit einen Pass beantragt" einen bekommen, erklärt Außenministeriums-Sprecher Tommy Pigott exklusiv gegenüber Fox News.
Doch lediglich eine "begrenzte Anzahl" dieses speziellen Designs werde überhaupt gedruckt. Wie viele Reisepässe am Ende Trumps Konterfei schmücken werden, ist noch unklar.
Reisepässe sollen trotz neuen Designs sicherstes Dokument der Welt sein
Dabei betont Sprecher Pigott, dass die Ausweise trotz eines neuen Designs "die gleichen Sicherheitsmerkmale aufweisen werden, die den US-Pass zum sichersten Dokument der Welt machen."
Dass Trump sich schon länger auch über seine Präsidentschaft hinaus im Land verewigen will, zeigt bereits ein Blick in die Regierungsstadt selbst:
So ist das Friedensinstitut mittlerweile zum Donald J. Trump Friedensinstitut geworden und die Kultureinrichtung "John F. Kennedy Center" wurde ebenfalls um den Namen des aktuellen US-Präsidenten erweitert, wie The Guardian berichtete.
Titelfoto: Fotomontage: picture alliance/dpa/AP | Jon Elswick, picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow