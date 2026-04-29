29.04.2026 12:01 Donald Trump bald zum Mitnehmen: US-Präsident verewigt sich auf Reisepässen

US-Präsident Donald Trump lässt anlässlich des 250. Geburtstag der USA sein Gesicht in die neuen Reisepässe der US-Staatsbürger drucken.

Von Jacqueline Grünberger

Washington, D.C. (USA) - Am 4. Juli feiern die USA 250 Jahre Unabhängigkeit. Das muss gefeiert werden – dachte sich auch US-Präsident Donald Trump (79). Deshalb gab die US-Regierung nun einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Reisepass-Kollektion. Das Besondere: Im Inneren des Dokuments ist das Konterfei des US-Präsidenten versteckt.

So sollen die neuen "Limited Edition"-Reisepässe für US-Amerikaner aussehen. © picture alliance/dpa/AP | Jon Elswick Mit goldener Unterschrift vom Präsidenten selbst, einem Ausschnitt der Unabhängigkeitserklärung und der amerikanischen Flagge umrahmt kann ab Sommer "jeder amerikanische Staatsbürger, der zu dieser Zeit einen Pass beantragt" einen bekommen, erklärt Außenministeriums-Sprecher Tommy Pigott exklusiv gegenüber Fox News. Doch lediglich eine "begrenzte Anzahl" dieses speziellen Designs werde überhaupt gedruckt. Wie viele Reisepässe am Ende Trumps Konterfei schmücken werden, ist noch unklar.

Reisepässe sollen trotz neuen Designs sicherstes Dokument der Welt sein