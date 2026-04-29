Als Braut DAS ins Mikro sagt, muss ihre Trauzeugin bitterlich weinen
Kalifornien - Das Programm einer Hochzeit in den USA nahm eine unerwartete Wendung, als die Braut kurz vor dem Vater-Tochter-Tanz eine rührende Entscheidung traf, die ihre Trauzeugin sofort zum Weinen brachte.
Die malerische Hochzeit von Mahealani Chun Wilson und ihrem Partner Bobby in dem kalifornischen Weinberg war an jenem Aprilabend programmtechnisch an dem Punkt angelangt, der meistens ein sehr emotionaler Moment ist: Der Vater-Tochter-Tanz war an der Reihe.
Vor diesem wichtigen Programmpunkt schnappte sich Braut Mahealani plötzlich das Mikro. Zunächst dankte die US-Amerikanerin ihren Eltern für alles, schwenkte dann aber rasch um und richtete ihr Wort an ihre Schwägern Brittney, die gleichzeitig auch ihre Trauzeugin und beste Freundin ist.
"Ich habe lange überhaupt, wie ich ihr zeigen kann, wie sehr ich sie schätze", so die Braut. "Und deshalb möchte ich meinen Vater-Tochter-Tanz mit ihr teilen." Bei diesem Satz ist es um die eh schon sehr gerührte Brittney geschehen und die Tränen beginnen zu laufen.
Zum Song "Count on Me" von Sänger Bruno Mars geht für die junge Frau dann ein großer Traum in Erfüllung.
Grund für emotionale Reaktion von Trauzeugin liegt noch viel tiefer
"Mein Vater kam nicht zu meiner Hochzeit", erklärt Brittney später auf Instagram. "Mir war gar nicht bewusst, wie sehr mich das verletzt hat, bis ich danach bei jedem einzelnen Vater-Tochter-Tanz, den ich gesehen habe, geweint habe."
Die Geste ihrer Schwägerin wäre das "schönste Geschenk" gewesen, das sie "je bekommen habe", schreibt sie in ihrem Beitrag. "Endlich konnte ich mit einem Mann tanzen, der mich so liebt, wie ein Vater es tun sollte."
Sie lobt Braut Mahealani dafür, dass sie selbst an ihrem großen Tag an die Menschen gedacht hatte, die sie am meisten liebt. "Ich werde es nie vergessen."
In ihrem Post spricht sie auch andere Frauen und Mädchen an, die ohne ihren Vater aufwachsen müssen: "Ich sehe euch. Ich hoffe, ihr findet eine Familie, die euch so liebt, wie ihr es verdient, so wie ich es getan habe."
Sie wünscht sich zudem von Vätern, für ihre Töchter da zu sein. "Diese Rolle hat kein Ablaufdatum."
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/britt.chun