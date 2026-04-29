Streit um Sorgerecht endet tragisch: Mutter soll eigene Kinder getötet haben
Wellesley (USA) - Es waren zwei unschuldige Kinder, für die ihre Mutter wahrscheinlich die größte Bezugsperson war: Mitten in der verschlafenen Kleinstadt Wellesley im US-Bundesstaat Massachusetts soll Janette MacAusland (49) ihre beiden Kinder Ella (†6) und Kai (†7) umgebracht haben.
Umso tragischer: Erst im Oktober vergangenen Jahres hat Janettes Mann Samuel MacAusland die Scheidung eingereicht. Laut Boston Globe folgte ein dreckiger Sorgerechtsstreit um Kai und Ella.
Erst eine Woche vor der Tat soll ein sogenannter Vormund einberufen worden sein, der die Interessen der Kinder wahrt und in den Rechtsstreit mit einbringt.
Doch so weit wird es nicht mehr kommen.
Vergangenen Freitag soll die gelernte Akupunkteurin ihre Kinder in ihrem Haus auf der Edgemoor Avenue erdrosselt haben.
"Ich wollte, dass wir drei gemeinsam zu Gott gehen, aber es hat nicht geklappt."
Nach der Tat soll die 49-Jährige dann zu ihrer Tante Sandra Mattison ins mehr als 250 Kilometer entfernte Bennington (Vermont) geflohen sein.
Mattison, die ihre Nichte zunächst gar nicht erkannt habe, hätte sie bei der Ankunft als "hysterisch" wahrgenommen: "Ich fragte sie, wo ihr Mann sei, und sie sagte, er sei am See. Als ich gefragt hab, wo ihre Kinder seien, erzählte sie mir, sie habe sie erwürgt", so Mattison gegenüber der Polizei.
Mit einer sichtbaren Schnittwunde am Hals erzählte MacAusland gegenüber ihrer Tante sowie der Polizei dann, sie habe anschließend versucht, sich ebenfalls das Leben zu nehmen.
Laut Polizeibericht erklärte sie: "Ich wollte, dass wir drei gemeinsam zu Gott gehen, aber es hat nicht geklappt."
Die Kinder seien voller Leben und Lachen gewesen
Daraufhin meldeten sich die Polizisten bei ihren Kollegen in Wellesley, das Familienheim einmal in Augenschein zu nehmen.
Als die örtliche Polizei eintraf, fanden sie dort leider nur noch die Leichen der Kinder vor.
Dabei soll die Akupunkteurin ihren Kindern gegenüber immer sehr liebevoll gewesen sein, wie sich die ehemalige Babysitterin Cale Darrah gegenüber Boston5 erinnerte.
"Die beiden waren voller Leben und Lachen. Es schmerzt mich bei dem Gedanken, dass die Welt sich an sie nur wegen ihres tragischen Todes erinnern wird."
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Fotomontage: Facebook/Bennington Police Department, Facebook/Janette Reber