29.04.2026 09:32 Streit um Sorgerecht endet tragisch: Mutter soll eigene Kinder getötet haben

Mord aus Verzweiflung? Janette MacAusland (49) aus Massachusetts soll ihre Kinder Ella (†6) und Kai (†7) im Zuge eines Sorgerechtsstreits umgebracht haben.

Von Jacqueline Grünberger

Wellesley (USA) - Es waren zwei unschuldige Kinder, für die ihre Mutter wahrscheinlich die größte Bezugsperson war: Mitten in der verschlafenen Kleinstadt Wellesley im US-Bundesstaat Massachusetts soll Janette MacAusland (49) ihre beiden Kinder Ella (†6) und Kai (†7) umgebracht haben.

Janette MacAusland (49) wird nun wegen Mordes an ihren beiden Kindern angeklagt. © Facebook/Bennington Police Department Umso tragischer: Erst im Oktober vergangenen Jahres hat Janettes Mann Samuel MacAusland die Scheidung eingereicht. Laut Boston Globe folgte ein dreckiger Sorgerechtsstreit um Kai und Ella. Erst eine Woche vor der Tat soll ein sogenannter Vormund einberufen worden sein, der die Interessen der Kinder wahrt und in den Rechtsstreit mit einbringt. Doch so weit wird es nicht mehr kommen. Aus aller Welt Urlaub endet im Knast: Mönche mit 110 Kilogramm Cannabis geschnappt Vergangenen Freitag soll die gelernte Akupunkteurin ihre Kinder in ihrem Haus auf der Edgemoor Avenue erdrosselt haben.

Kai (†7, l.) und Ella (†6) waren in der Nachbarschaft für ihre besonders fröhliche Art bekannt. © Facebook/Janette Reber

"Ich wollte, dass wir drei gemeinsam zu Gott gehen, aber es hat nicht geklappt."

Janette MacAusland (49) soll in der Nachbarschaft als sehr fürsorgliche Mutter bekannt gewesen sein. © Facebook/Janette Reber Nach der Tat soll die 49-Jährige dann zu ihrer Tante Sandra Mattison ins mehr als 250 Kilometer entfernte Bennington (Vermont) geflohen sein. Mattison, die ihre Nichte zunächst gar nicht erkannt habe, hätte sie bei der Ankunft als "hysterisch" wahrgenommen: "Ich fragte sie, wo ihr Mann sei, und sie sagte, er sei am See. Als ich gefragt hab, wo ihre Kinder seien, erzählte sie mir, sie habe sie erwürgt", so Mattison gegenüber der Polizei. Mit einer sichtbaren Schnittwunde am Hals erzählte MacAusland gegenüber ihrer Tante sowie der Polizei dann, sie habe anschließend versucht, sich ebenfalls das Leben zu nehmen. Aus aller Welt Schüsse in Sozialamt wegen Rente: Bewaffneter Senior (89) verletzt fünf Menschen Laut Polizeibericht erklärte sie: "Ich wollte, dass wir drei gemeinsam zu Gott gehen, aber es hat nicht geklappt."

Die Kinder seien voller Leben und Lachen gewesen