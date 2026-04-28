Tragischer Unfall in London: Mutter will Sohn aus Fluss retten, beide ertrinken

London (England) - Vergebliche Rettungsaktion in London ! Eine Mutter eilte ihrem zu ertrinken drohenden Sohn zur Hilfe und geriet dabei selbst in Schwierigkeiten.

Der tragische Unfall ereignete sich in Ealing im Westen Londons. (Archivfoto) © JUSTIN TALLIS / AFP

Ein schöner Samstagnachmittag endete im Elthorne Park in Ealing (Westlondon) tragisch.

Laut der Daily Mail wollte sich der Junge (7) dort im Fluss "Brent" abkühlen, geriet aber in Schwierigkeiten. Seine Mutter (34) sei ihm einer Zeugenaussage zufolge zur Hilfe geeilt.

Aber auch sie bekam mit der Strömung und dem tiefen Wasser Probleme. Ein Passant habe die Not der beiden erkannt und sei hinterher gesprungen.

Retten konnte Mutter und Sohn nicht mehr. Sie ertranken.