Friseur sieht älteren Herrn an seinem Salon vorbeilaufen: Was dann passiert, berührt so viele Herzen

Great Harwood (Großbritannien) - Ein Friseur aus England hat mit einem Instagram-Video für schmelzende Herzen gesorgt, nachdem er einem älteren Herrn einen Gratis-Haarschnitt angeboten hatte.

Ein Friseur entdeckte diesen älteren Herrn vor seinem Salon und bot ihm einen kostenlosen Haarschnitt an. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/its.shawn2030

Der Mann im roten Oberteil lief nichts ahnend an dem Friseurshop im englischen Great Harwood vorbei, als Barber Shawn ihn ansprach. "Alles gut, Kumpel? Möchten Sie einen kostenlosen Haarschnitt?", fragt der Friseur den überraschten Passanten. Der blickt ihn zunächst nur ungläubig an und wiederholt "Einen Gratis-Haarschnitt?"

Einladend winkt Shawn ihn daraufhin in seinen Laden und lässt ihn auf dem Frisierstuhl Platz nehmen. Ob der Mann sich in einer schwierigen Wohnsituation befindet und eventuell sogar auf der Straße leben muss, ist nicht bekannt. Bei seinem Anblick wird aber deutlich, dass er sich schon lange nicht mehr um sich selbst kümmern konnte.

"Wann haben Sie sich das letzte Mal die Haare schneiden lassen?", will Shawn dann von ihm wissen. Das wäre bereits über ein Jahr her, erklärt sein Spontan-Kunde kleinlaut. Davon zeugt auch die Situation auf seinem Kopf.

Seine grau-weißen Haare reichen schon teilweise über die Schultern des älteren Herren und wirken etwas zerzaust. Shawn greift deshalb direkt zu schweren Gerät und setzt einen Rasierapparat an die langen Haare seines Kunden an.