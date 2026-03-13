Er filmte Raketen am Himmel: Dubai-Tourist droht Haftstrafe

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Ein britischer Tourist filmte in Dubai iranische Raketen - jetzt droht ihm eine Haftstrafe.

In Dubai droht nun einem britischen Touristen (60) eine Haftstrafe. (Archivfoto) © Fatima Shbair/AP/dpa

Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, befand sich ein 60-jähriger Mann aus London im Urlaub in Dubai, als es zu einem Angriff aus dem Iran kam.

Als der Mann die Raketen am Himmel bemerkte, soll er diese mit seinem Handy gefilmt haben - ein fataler Fehler, wie sich später herausstellen sollte.

Denn der Londoner gehört zu 21 Personen, die beschuldigt werden, gegen die strengen Gesetze der Vereinigten Arabischen Emirate verstoßen zu haben.

Ihnen wird vorgeworfen, Raketen im Flug gefilmt und entsprechende Inhalte in sozialen Medien verbreitet zu haben.

Bei einer Verurteilung drohen den Beschuldigten bis zu zwei Jahre Haft.