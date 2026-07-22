Traumurlaub endet im Albtraum: 18-jährigem Touristen droht Haftstrafe

Thailand - Es sollte ein unvergesslicher Urlaub in Thailand werden - doch für einen 18-jährigen jungen Mann aus Neuseeland nahm die Reise eine dramatische Wendung.

Loukas Rainger (18) befindet sich seit dem 16. Juli in Haft. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/loukas.rainger

Wie Stuff.co.nz berichtet, wollte Loukas Rainger am 16. Juli am Flughafen Suvarnabhumi seinen Rückflug antreten, als er plötzlich festgenommen wurde.

Ihm wird vorgeworfen, am 3. Juli während einer Sicherheitskontrolle am Flughafen eine Swatch-Uhr aus einer Kontrollschale genommen zu haben. Gegen den jungen Neuseeländer lag daraufhin ein Haftbefehl vor.

Seit seiner Festnahme am 16. Juli befindet sich Loukas in einem Gefängnis in Surat Thani - rund 650 Kilometer vom Flughafen Suvarnabhumi entfernt.

Nach Angaben seiner Mutter wurde Loukas unter strengen Bedingungen dorthin gebracht. "Er verbrachte zwölf Stunden an einen Stuhl gefesselt, während er im Zug von Bangkok zurück nach Surat Thani gebracht wurde - dort wurde er auf eine Polizeiwache gebracht und erst dann vernommen."

Da sich der mutmaßliche Diebstahl an einem Flughafen ereignet haben soll, drohen dem 18-Jährigen im Falle einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft sowie eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Baht (rund 260 Euro). Zusätzlich könnten weitere Rechtskosten auf ihn zukommen.