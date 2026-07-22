Traumurlaub endet im Albtraum: 18-jährigem Touristen droht Haftstrafe
Thailand - Es sollte ein unvergesslicher Urlaub in Thailand werden - doch für einen 18-jährigen jungen Mann aus Neuseeland nahm die Reise eine dramatische Wendung.
Wie Stuff.co.nz berichtet, wollte Loukas Rainger am 16. Juli am Flughafen Suvarnabhumi seinen Rückflug antreten, als er plötzlich festgenommen wurde.
Ihm wird vorgeworfen, am 3. Juli während einer Sicherheitskontrolle am Flughafen eine Swatch-Uhr aus einer Kontrollschale genommen zu haben. Gegen den jungen Neuseeländer lag daraufhin ein Haftbefehl vor.
Seit seiner Festnahme am 16. Juli befindet sich Loukas in einem Gefängnis in Surat Thani - rund 650 Kilometer vom Flughafen Suvarnabhumi entfernt.
Nach Angaben seiner Mutter wurde Loukas unter strengen Bedingungen dorthin gebracht. "Er verbrachte zwölf Stunden an einen Stuhl gefesselt, während er im Zug von Bangkok zurück nach Surat Thani gebracht wurde - dort wurde er auf eine Polizeiwache gebracht und erst dann vernommen."
Da sich der mutmaßliche Diebstahl an einem Flughafen ereignet haben soll, drohen dem 18-Jährigen im Falle einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft sowie eine Geldstrafe von bis zu 10.000 Baht (rund 260 Euro). Zusätzlich könnten weitere Rechtskosten auf ihn zukommen.
Loukas habe nicht mutwillig die Uhr entwendet
Die Mutter des Teenagers betonte, dass ihr Sohn die Uhr nicht absichtlich entwendet habe.
"Diese Uhr ... Er erzählte mir, sie habe zusammen mit seinen Sachen in der Schale am Flughafen gelegen ... Also hat er sie einfach mitgenommen. [...] Er hat sie nicht böswillig gestohlen oder die Absicht gehabt, sich fremdes Eigentum anzueignen; er hat nicht nachgedacht - er ist jung und unerfahren", so seine Mutter.
Natasha Rainger hat sich mittlerweile an die neuseeländische Botschaft in Bangkok gewandt, um Unterstützung durch die konsularischen Stellen zu erhalten. Zusätzlich habe sie in Neuseeland rechtliche Beratung eingeholt.
Für Dienstag ist eine Anhörung angesetzt, bei der über eine mögliche Freilassung des Teenagers gegen Kaution entschieden werden soll.
Die Geschädigte hat inzwischen eine schriftliche Entschuldigung von Loukas erhalten. Zudem soll sie eine Entschädigung in Höhe von 1000 Dollar (rund 875 Euro) bekommen. Die Swatch-Uhr, deren Wert auf eBay zwischen 80 und 100 Dollar liegt, wurde der Frau ebenfalls zurückgegeben.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/loukas.rainger, 123rf/txking