Drei-Meter-Alligator läuft mit Leiche im Maul durch Stadt

Eine Seilwinde versucht gerade, das schwere Tier aus dem Kanal zu ziehen. © Screenshot/x/JoshRojasBN9

Der riesige Alligator, der durch einen Kanal parallel zu einer Straße marschierte, hatte einen leblosen Menschen in seinem riesigen Maul!

"Ich konnte sehen, dass da ein Körper in seinem Maul war, also habe ich angefangen zu filmen", sagte der schockierte Mann später der New York Post zufolge.



Bullard alarmierte sofort die Feuerwehr, die mit dem örtlichen Sheriff anrückte, um das Monster zu bändigen und vor allem zu schauen, ob man dem Opfer im Maul des Tieres noch helfen könnte. Aber dem war nicht so: Der Mensch war tot.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag in Largo, in der Nähe von Clearwater im US-amerikanischen Florida.

Das Tier wurde erschossen. Die Polizei bestätigte zwar, dass der Alligator tot sei, sagte aber nicht, wer das Tier erschossen hatte.