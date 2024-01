Dreifach-Mama (26) lässt sich den Hintern vergrößern - wenige Tage später ist sie tot!

Manchester/Istanbul - Nur sieben Monate nach der Geburt ihres dritten Kindes starb Demi Agoglia (26). Wenige Tage zuvor war sie in die Türkei geflogen, um dort eine folgenschwere Schönheitsoperation über sich ergehen zu lassen: Einen sogenannten Brazilian Butt Lift.

Demi Agoglia wurde nur 26 Jahre alt. © Montage: Facebook/Demi Agoglia gina_premmama

Bei solch einem Eingriff wird der Hintern mithilfe von Eigenfett vergrößert. Immer wieder gibt es Berichte über Komplikationen oder fatale Folgen solcher OPs.

So auch bei Demi Agoglia! Die junge Britin war in der vergangenen Woche mit ihrem Partner nach Istanbul geflogen, um sich ihren Po vergrößern zu lassen. Das berichtete die Sun.

Am vergangenen Donnerstag fand der Eingriff statt, bereits am Montag - kurz bevor sie wieder in ihre Heimat, nach Manchester, fliegen sollte - verstarb sie im Krankenhaus. Ärzte hatten ihre Operation zuvor als Erfolg verbucht.

"Es ist tragisch, was passiert ist. Wir stehen einfach unter Schock", sagte ihr Bruder Carl (37) gegenüber der Zeitung. "Ihr Partner ist immer noch dort und sein Vater ist gerade dorthin geflogen, um bei ihm zu sein." Er betonte: "Wenn irgendjemand darüber nachdenkt, für eine Operation in die Türkei zu fliegen, würde ich sagen, tun Sie es nicht!"

Seine Schwester sei erst 26 gewesen - viel zu jung, um zu sterben. Die OP sei viel zu risikoreich. "Sie hat drei kleine Kinder hinterlassen, darunter ein sieben Monate altes Baby."