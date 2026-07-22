22.07.2026 16:21 Dreijährige greift nach angeliefertem Paket: Kurz darauf liegt sie auf Intensivstation

Kaum hatte das Mädchen aus Santa Clarita, Kalifornien, nach der Lieferung gegriffen, änderte sich ihr Leben schlagartig.

Von Christian Norm

Santa Clarita (Kalifornien, USA) - Ihr Anreiz war klar: Die kleine Abby (3) lief in der vergangenen Woche vor allem deshalb in den Garten ihres Zuhauses, weil sie wusste, dass dort ein Paket abgelegt worden war, in dem ein Geschenk für sie steckte. Das Problem: Kaum hatte das Mädchen aus Santa Clarita, Kalifornien, nach der Lieferung gegriffen, änderte sich ihr Leben schlagartig.

Die kleine Addy (3) wollte nur ein in den Garten geworfenes Paket holen, landete stattdessen im Krankenhaus. © Screenshot/GoFundMe Die Dreijährige wurde beim Aufheben des Pakets nämlich von einer Klapperschlange in die linke Hand gebissen, wie KTLA aktuell berichtet. Gegenüber dem TV-Sender erklärte ihr Vater Manuel Barajas, dass seine Frau Lynn das arme Kind dann schnell zu einem örtlichen Supermarkt gebracht und dort an einen Krankenwagen übergeben hatte. Von dort wurde die Dreijährige in ein Krankenhaus gefahren, wo sie auch zügig die erste Dosis eines Gegengifts erhielt. Später wurde sie auf die Intensivstation einer anderen Klinik verlegt. Aus aller Welt Sie verbrachten mehrere Tage auf offener See: Sieben Personen nach Schiffbruch gerettet, darunter auch ein Kind Dort lag Abby zwei Tage lang, erhielt zwei weitere Dosen Gegengift. Danach ging es ihr besser. Doch ihre Familie hatte nun ganz neue Probleme.

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