Schockierende neue Details: Gefangene Touristin (18) soll gefoltert worden sein

Tiflis (Georgien) - Eine 18-jährige Britin wurde in Georgien festgenommen und sitzt unter besorgniserregenden Bedingungen im Gefängnis. Jetzt kamen neue erschreckende Details ans Licht!

Bella May Culley (18) wurde in Tiflis mit einem Drogen-Koffer verhaftet. © Facebook/Screenshot/Bella May

Bella May Culley wurde im Mai am Flughafen der georgischen Hauptstadt Tiflis verhaftet, nachdem Beamte in ihrem Gepäck zwölf Kilo Cannabis und zwei Kilo Haschisch gefunden hatten. Der Wert der Drogen wird auf 200.000 Pfund geschätzt (rund 237.355 Euro).

Wie "The Sun" berichtet, offenbarte Bella vor Gericht, dass sie von einer kriminellen Bande in Thailand brutal gefoltert worden sein soll, um die Drogen nach Georgien zu schmuggeln. Ein Drogenhändler soll ihren Arm unter einen Dampfstrahl gehalten haben, wie die junge Frau berichtete und dabei die große Narbe an ihrem Arm zeigte.

Das Gepäck mit den Drogen soll für sie zum Flughafen gebracht und im Frachtraum des Flugzeugs verstaut worden sein.

Bella selbst sei jedoch nie mit den Substanzen in Kontakt gekommen.