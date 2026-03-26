"Niemand kommt, um dich zu retten" - Mann will eigene Frau auf Klippe ermorden
Hawaii (USA) - Empörende Details: Die Frau, die während einer Geburtstagsreise nur knapp einen mutmaßlichen Mordversuch ihres Ehemannes überlebte, sagte am Jahrestag der Attacke im Prozess gegen ihn aus.
Arielle und Gerhardt Konig machten vor rund einem Jahr eine Reise nach Oahu (Hawaii), so People.
Arielle wollte einfach nur entspannt ihren Geburtstag feiern - doch Gerhardt, ein Anästhesist auf Maui, hatte andere Pläne. Er führte seine Frau zu einer Wanderung an einer Klippe, wo das Schicksal seinen Lauf nahm.
Einer der Wege soll sehr steil gewesen sein, weshalb die 37-Jährige diesen nicht hinaufgehen wollte.
Arielle beschloss, den Pfad nach einem gemeinsamen Selfie wieder herunterzugehen - da packte Gerhardt sie am Arm. "Ich hab die Schnauze voll von diesem Scheiß", wiederholte sie seine Worte vor Gericht. "Geh zurück", hieß es weiter.
Anschließend soll sich Arielles Ehemann auf sie draufgelegt und probiert haben, sie näher an den Abgrund zu ziehen.
Sie sah auf seine Hand, in der er eine Spritze hielt, und hörte ihn nur eines sagen: "Stillhalten!"
"Fick dich, du bist erledigt", sagte er. "Ich habe deine Scheiße so satt."
Die Rettung kam zur richtigen Zeit
In den nächsten Momenten sah sie eine Flasche in Gerhardts Hand, sofort versuchte das Opfer, diese wegzudrücken. Doch die Wut des Mannes hörte nicht auf. "Halt die Fresse. Hier draußen hört dich niemand. Niemand kommt, um dich zu retten", sollen seine Worte gewesen sein.
Um den Angriff zu stoppen, fing Arielle an, von den gemeinsamen Kindern zu reden. Doch das brachte den Angreifer vorerst nicht aus der Ruhe: "Du bist erledigt. Wir brauchen dich nicht mehr."
Trotzdem hatte sie das Gefühl, dass er in diesen Momenten ein wenig anders wurde. Nachdem er tief Luft geholt hatte, fing er an, seine Frau mit Steinen zu bewerfen.
Dann wendete sich das Blatt, als Arielles Hilfeschreie endlich von zwei Wanderern in der Nähe gehört wurden. Schnell wählten sie den Notruf und retteten somit vermutlich das Leben der 37-Jährigen.
Gerhardt Konig wird versuchter Mord vorgeworfen - doch vor Gericht gibt er sich unbeeindruckt und plädiert in allen Punkten auf nicht schuldig.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Gerhardt Konig