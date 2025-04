Nach Klippen-Attacke rief er seinen Sohn an: Arzt gesteht versuchten Mord an seiner Ehefrau

USA/Hawaii - Nachdem ein Arzt seine Frau eine Klippe hinunter geschubst hatte , rief er seinen Sohn an und gestand die grausame Tat.

Gerhardt Konig (46) und Arielle Konig (36) sind seit 2018 verheiratet. © Screenshot/Facebook/Gerhardt Konig

Gerhardt Konig (46) wurde wegen versuchten Mordes zweiten Grades angeklagt, nachdem er seine Frau Arielle Konig (36) im US-Bundesstaat Hawaii angegriffen hatte.



Wie die New York Post berichtete, beantragte Arielle am vergangenen Donnerstag eine einstweilige Verfügung gegen den Arzt und gab an, dass er zu "extremer Eifersucht neige".

Sie erklärte außerdem, dass er ihre gesamte Kommunikation kontrollieren und überwachen würde. Der 46-Jährige beschuldigte sie nämlich, eine Affäre zu haben.

Aufgrund dessen bröckelte ihre Ehe schon lange. Laut Aussage der 36-Jährigen hatte das Paar allerdings an Einzel- und Paartherapiestunden teilgenommen, um die Beziehung zu retten.

Da sich die Ehe der beiden durch die Therapie verbessert hatte, beschlossen sie, einen Ausflug zu machen – ihre beiden gemeinsamen Kinder ließen sie zu Hause.

Am ersten Tag des Trips – vor einer Woche – machten sie eine Wanderung, bei der es zu der schrecklichen Tat kam. Konig rastete aus, weil Arielle kein Bild mit ihm machen wollte, und schubste sie kurzerhand die Klippe hinunter.