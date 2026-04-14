Ärzte ignorierten ihre Symptome: Nun kämpft 26-Jährige gegen Krebs

Australien - Langer Weg bis zur Diagnose: Eine Frau mit merkwürdigen Symptomen wurde immer wieder von Ärzten nach Hause geschickt, bis sie irgendwann wusste, was wirklich dahintersteckte.

Sumbul Ari (26) litt eine Zeit lang an lästigen Symptomen. © Bildmontage: Instagram/sumbulari

Die 26-jährige Sumbul Ari lebte ein gesundes und aktives Leben in Cairns, Australien. "Ich trainierte sechs Tage die Woche im Fitnessstudio, habe nie geraucht oder übermäßig Alkohol getrunken, schlief acht bis neun Stunden pro Nacht und war selten krank", erzählte sie gegenüber People.

Doch eines Tages begann bei der jungen Frau ein merkwürdiger Juckreiz. Sie ging zuerst von einer allergischen Reaktion aus, konnte diese jedoch schnell ausschließen.

Zusätzlich litt Sumbul unter Nachtschweiß und Akne. Das führte sie auf hormonelle Veränderungen zurück.

Nach und nach kamen jedoch weitere Dinge, wie Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und Hautinfektionen hinzu. Die 26-Jährige wusste, dass da etwas nicht stimmte.

"Nach zwei Monaten mit unerträglichem Juckreiz ging ich zum ersten Arzt. Ich erzählte ihm, dass ich mitten in der Nacht aufwachte und mich zu Tode kratzte, weil es sich anfühlte, als würden Dinge unter meiner Haut krabbeln", berichtete sie.