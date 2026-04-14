Ärzte ignorierten ihre Symptome: Nun kämpft 26-Jährige gegen Krebs
Australien - Langer Weg bis zur Diagnose: Eine Frau mit merkwürdigen Symptomen wurde immer wieder von Ärzten nach Hause geschickt, bis sie irgendwann wusste, was wirklich dahintersteckte.
Die 26-jährige Sumbul Ari lebte ein gesundes und aktives Leben in Cairns, Australien. "Ich trainierte sechs Tage die Woche im Fitnessstudio, habe nie geraucht oder übermäßig Alkohol getrunken, schlief acht bis neun Stunden pro Nacht und war selten krank", erzählte sie gegenüber People.
Doch eines Tages begann bei der jungen Frau ein merkwürdiger Juckreiz. Sie ging zuerst von einer allergischen Reaktion aus, konnte diese jedoch schnell ausschließen.
Zusätzlich litt Sumbul unter Nachtschweiß und Akne. Das führte sie auf hormonelle Veränderungen zurück.
Nach und nach kamen jedoch weitere Dinge, wie Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten und Hautinfektionen hinzu. Die 26-Jährige wusste, dass da etwas nicht stimmte.
"Nach zwei Monaten mit unerträglichem Juckreiz ging ich zum ersten Arzt. Ich erzählte ihm, dass ich mitten in der Nacht aufwachte und mich zu Tode kratzte, weil es sich anfühlte, als würden Dinge unter meiner Haut krabbeln", berichtete sie.
Nach einem steinigen Weg kam endlich die Diagnose
Die Antwort des Arztes war eher ernüchternd: "Cremen Sie Ihre Haut ein. Wahrscheinlich ist es nur trockene Haut."
Ein weiterer Arzt schickte sie auch unbefriedigt nach Hause. "Ich werde die genauen Worte nie vergessen: 'So etwas kommt eben vor.'"
Die junge Frau gab allerdings recht schnell auf, da ihre Blutwerte völlig im Normalbereich waren. Die Neugier packte sie trotzdem, und so durchsuchte sie jeden Abend ein Forum, in dem sich Menschen über alles Mögliche austauschen.
Nach jeglichen gescheiterten Maßnahmen entdeckte sie eines Tages einen Knoten am Hals.
Endlich konnte sie ihre Vermutung dann auch ärztlich bestätigen lassen: Hodgkin-Lymphom, eine Form von Lymphdrüsenkrebs. Die Erkrankung tritt häufig bei Menschen im Alter von 15 und 30 Jahren auf.
"Es gibt nichts Frustrierenderes, als zu wissen, dass etwas unglaublich schiefläuft, aber von den Leuten, die eigentlich helfen sollen, abgewiesen zu werden", schilderte sie ihre negativen Erfahrungen.
Sambul wurde seitdem mit einer Chemotherapie behandelt - sie hat kaum Nebenwirkungen und kann nun endlich wieder durchschlafen. "Gebt nicht auf", rät sie jedem.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sumbulari