Horrorfilm wird zur Realität: Mann hortet menschliche Überreste in seiner Wohnung

Pennsylvania (USA) - Diese Taten schockieren! Seit Anfang November des vergangenen Jahres waren Ermittler einem Einbrecher und Grabräuber im US-Bundesstaat Pennsylvania auf der Spur. Am 6. Januar wurde der Mann gefasst. Grausame Details kamen ans Licht.

Was trieb Jonathan Gerlach (34) zu seinen schlimmen Taten? Die Polizei ermittelt. © Delaware County Prison

"Es ist im wahrsten Sinne des Wortes schrecklich", sagte Bezirksstaatsanwalt Tanner Rouse in einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit).

Der erfahrene Jurist erhob Anklage gegen Jonathan Gerlach, einen 34 Jahre alten Mann, dem Unvorstellbares vorgeworfen wird.

Gerlach soll in besagtem Zeitraum mehrfach auf Friedhöfen sein Unwesen getrieben haben.

Am Tag seiner Verhaftung wurde ein Areal nahe Philadelphia von der Polizei überwacht. Dabei stießen die Beamten auf Gerlach, wie er den Friedhof mit einem Jutesack und einer Brechstange verließ. Auf dem Rücksitz seines Autos fanden die Ermittler zahlreiche Knochen und Schädel.

Die Beweislast war erdrückend und der 34-Jährige gestand, Dutzende menschliche Überreste gestohlen zu haben. Wie viele es genau waren, sollte eine Durchsuchung seiner Wohnung zeigen.