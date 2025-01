Einen Monat ohne Alkohol? Frau will ihre Liebsten überreden, die Reaktionen sind einmalig

Für Harley Hurosky gibt es im Januar nur Apfelschorle. © Screenshot/Instagram/harleyhurosky

"Ich habe während der Feiertage viel gegessen und getrunken und fühlte mich nicht besonders gut", sagte Harley gegenüber Fox News Digital.

Ihr Plan: Sich der Bewegung "Dry January" anschließen, im ersten Monat des Jahres auf Getränke mit "Umdrehungen" verzichten und sich danach besser fühlen.

Harley wollte aber nicht alleine auf dem Trockenen sitzen. Also entschied die blonde Amerikanerin, auch ihre Eltern und einige Freunde vom Experiment zu überzeugen. So viel vorweg: Ihre Idee kam nicht sonderlich gut an!

Als hätte Harley einen siebten Sinn gehabt, zeichnete sie die Gespräche mit Papa, Freunden und Co. auf, veröffentlichte sie später auf TikTok. Zur Belohnung wurde das Video bis heute rund 750.000-mal aufgerufen!