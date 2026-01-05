Eingeladen oder nicht? Zoff um königlichen Neujahrsempfang in Dänemark

Kopenhagen - Die Gästeliste für den royalen Neujahrsempfang auf Schloss Christiansborg sorgt für Aufsehen, das Königshaus steht deshalb in der Kritik.

Am 6. Januar geben Königin Mary (53) und König Frederik X. (57) von Dänemark ihren großen Neujahrsempfang. © picture alliance/dpa/Ritzau Scanpix | Keld Navntoft

Seit knapp zwei Jahren sitzt König Frederik X. (57) auf dem dänischen Thron. Eines seiner Projekte: den altehrwürdigen großen Neujahrsempfang auf Schloss Christiansborg reformieren.

Traditionell standen hier nur Vertreter etwa von Militär oder Katastrophenschutz sowie königlich protegierte Einrichtungen auf der Gästeliste.

Künftig soll sie die dänische Gesellschaft in größerer Breite abbilden.

So sind dieses Jahr etwa auch Vertreter von Fachhochschulen und Berufsakademien, zivilgesellschaftliche Gruppen sowie alle Bürgermeister des Landes eingeladen.

Doch die neue Liste weckt Argwohn!