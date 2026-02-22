Junge isst zum ersten Mal Cheeseburger: Seine Reaktion ist nicht von dieser Welt

USA - So muss sich der Himmel auf Erden anfühlen. Anders ist die Reaktion eines Einjährigen nicht zu erklären, nachdem er zum ersten Mal in seinem Leben in einen Burger der beliebten Fastfood-Kette Five Guys gebissen hatte.

Beau (1) ist bereit: gleich wird er in den Burger-Himmel katapultiert. © Screenshot/TikTok/

Eigentlich wollten Kay (30) und Chris (34) Fico mit ihrem Sohn Beau (1) zum Friseur. Auf dem Weg zum Salon machte die kleine Familie aber noch einen Stop zur Stärkung.

Was sich dann bei Five Guys abspielte, ließ den Jungen innerhalb von nur ein paar Tagen zum viralen Hit im Internet werden. Mama Kay filmte ihren Liebling dabei, wie er seine Cheeseburger-Premiere feierte.

Das TikTok heimste bislang mehr als sechs Millionen Views ein und zeigt, wie Beau in seinen Burger beißt, anfängt zu kauen und dabei genüsslich die Augen schließt. So, als würde er im siebten Fast-Food-Himmel schweben.

"Danke für das Mittagessen, eure Burger sind von einem heranwachsenden Jungen für gut befunden worden", schrieb Kay zum Video an Five Guys adressiert.

Bei der Burgerkette kam der süße Beitrag so gut an, dass Kay gefragt wurde, ob das Unternehmen das TikTok reposten darf. Bessere Werbung geht wohl nicht.