Einsame Insel zum Verkauf: Doch das Angebot hat einen Haken

Diese malerische Insel steht aktuell zum Verkauf. © Instagram/Welerson Antunes

Satte 220.000 Quadratmeter unberührte Natur und viel Platz für mehrere Luxusvillen nebst Hubschrauberlandeplatz. Reichlich Privatsphäre gibt es obendrauf.

Nahe der brasilianischen Großstadt Itumbiara im Zentrum des Landes wird derzeit eine unberührte Insel zum Verkauf angeboten. Das berichtet das Nachrichtenportal G1.

Wer die Insel sein Eigen nennen will, sollte allerdings über das nötige Kleingeld verfügen. 10 Millionen Brasilianische Real (umgerechnet 1,84 Millionen Euro), ruft Immobilienmakler Welerson Antunes für das Eiland auf.

Dafür könnten Investoren die Insel gemäß genehmigten Bebauungsplan in bis zu 194 Grundstücke parzellieren und individuell bebauen, rechnet der Makler vor. Dann blieben immer noch 26.800 Quadratmeter für den Bau eines Freizeitgeländes und 1900 Quadratmeter für den Bau eines Hubschrauberlandeplatzes übrig. Alternativ, so schlägt es der Immo-Profi vor, ließen sich auf der Insel auch "horizontale Eigentumswohnungen", also mehrere Wohntürme, errichten.

Würden die Pläne umgesetzt, wäre es freilich um die Privatsphäre und den unberührten Regenwald geschehen.