Eistaucher bricht Weltrekord, dann spuckt er Blut

St. Moritz (Schweiz) - Eiskalt! Ausnahme-Taucher David Vencl aus Tschechien holt sich den nächsten Weltrekord. Diesmal tauchte der 40-Jährige in die eisigen Tiefen des Silsersees. 52,1 Meter standen am Ende zu Buche.

David Vencl (40) aus Tschechien hat sich den Rekord im Eistauchen geholt. Für den Kältespezialisten ist es der zweite Weltrekord. (Archivbild 2021) © MICHAL CIZEK / AFP

Ohne Neoprenanzug, ohne Atemgerät, dafür aber bei Temperaturen nahe dem Nullpunkt - eine Minute und 54 Sekunden dauerte Vencls Tauchgang am Dienstag. Schauplatz der waghalsigen Aktion war der Silsersee bei St. Moritz in der Schweiz.

Vencl holte tief Luft, sprang in ein kreisrundes Loch, das in die gefrorene Wasseroberfläche geschnitten war, und tauchte entlang einer Orientierungsleine in die Tiefe. Bei 52,1 Meter unter der Wasseroberfläche sammelte der Tauchlehrer eine Plakette auf, die als Beweis für die Rekordtiefe am Seil hing, und schwamm wieder nach oben.

Schockmoment nach dem Auftauchen: Vencl spuckte Blut - eine häufige Begleiterscheinung bei extremen Tauchgängen ohne Atemgerät.

Der frischgebackene Weltrekordhalter im Eistauchen setzte sich zunächst hin und musste sich nach der Kraftanstrengung erholen. Dann Entwarnung: Dem Profi-Taucher geht es gut - ein Medizincheck später am Tag brachte die endgültige Gewissheit.

"An der Oberfläche war die Wassertemperatur ein Grad, darunter waren es vier über null, aber um ehrlich zu sein, ich habe die 'Erwärmung' unten nicht wirklich bemerkt", erklärte der überglückliche Rekordhalter später auf seinem Blog.