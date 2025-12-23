Plötzliches Kitzeln im Ohr: Familie macht bizarre Entdeckung

Costa Rica - Was als harmloser Putztag auf dem Boot begann, nahm eine ekelerregende Wendung: Eine Familie, die seit Jahren auf einem Segelboot lebt, machte eine Entdeckung, die selbst hartgesottenen Seebären den Magen umdreht.

Mit ein wenig Olivenöl gelang es schließlich, den ungebetenen Gast aus dem Ohr zu bekommen. © Montage: Screenshot/TikTok/sailingcatalpa

Nach dem Reinigen der Bootsunterseite verspürten Vater Lee und Tochter Bella plötzlich ein unheimliches Kitzeln im Ohr.

Zunächst dachte niemand an etwas Ernstes, doch dann nahm die Geschichte eine schockierende Wendung. Mutter Sara griff zum Hausmittel Olivenöl, um mögliche Fremdkörper aus dem Ohr zu spülen.

Sekunden später kroch tatsächlich etwas aus dem Ohr von Lee heraus: eine winzige lebende Krabbe!

Doch damit nicht genug. Aus dem Ohr der Tochter kam wenig später eine zweite Krabbe zum Vorschein. Panik brach aus!

"Alle sind völlig ausgerastet", erzählte Sara gegenüber dem People-Magazin. Aus Angst, ebenfalls ungebetene Untermieter im Ohr zu haben, unterzog sich gleich die ganze Familie einer Olivenöl-Spülung.

Zwar blieb es bei den zwei Krabben, doch der Ekel saß tief. "Aus dem anderen Ohr kam nichts heraus, aber selbst wenn dort nichts war, spürten wir alle etwas in unseren Ohren", berichtete Sara. Erst nach gründlicher Reinigung kehrte langsam Erleichterung ein.