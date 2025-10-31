Elefanten-Attacke im Wohngebiet: Mädchen (8) liegt im Koma

Medan (Indonesien) - Ein wilder Elefant hat auf der indonesischen Insel Sumatra ein achtjähriges Mädchen niedergetrampelt und lebensgefährlich verletzt. Eine Elefantenherde war zuvor in ein Wohngebiet am Stadtrand von Pekanbaru, der Hauptstadt der Provinz Riau, eingedrungen, wie lokale Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten.

Die Elefanten waren wahrscheinlich einem alten Wanderweg gefolgt. (Symbolfoto) © WAHYUDI / AFP

Das Unglück passierte demnach in der Nacht zum Donnerstag, als drei Elefanten vor dem Haus der Familie auftauchten.

"Einer von ihnen war sehr aggressiv. Wir rannten zum Maisfeld, aber er hat uns verfolgt", sagte der Vater der Zeitung "Jakarta Globe". Seine Tochter Citra sei dabei niedergetrampelt worden.

Das Mädchen erlitt schwere Kopfverletzungen und Knochenbrüche. Sie wurde in ein Krankenhaus in Pekanbaru gebracht, wo sie notoperiert wurde. Medien zufolge liegt sie im Koma.

Beamte der "Riau Natural Resources Conservation Agency" (BBKSDA) erklärten, die Elefanten stammten wahrscheinlich aus einem nahe gelegenen Elefantenreservat und seien einem alten Wanderweg gefolgt, der durch Dörfer und Plantagen führt.