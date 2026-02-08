Epstein-Wahnsinn geht weiter: Auch Dalai Lama unter Druck
Dharamsala (Indien) - Die veröffentlichen Epstein-Akten haben selbst den Dalai Lama, Tenzin Gyatso (90), in Bedrängnis gebracht. Am Sonntag bezog das buddhistische Oberhaupt deshalb Stellung.
In einer Pressemitteilung schrieb das Büro des Dalai Lama: "Wir können unmissverständlich bestätigen, dass seine Heiligkeit Jeffrey Epstein niemals getroffen hat und auch nie ein Treffen oder eine Interaktion mit ihm durch irgendjemanden in seinem Namen autorisiert hat."
Damit reagierte der Dalai Lama auf verschiedene Medienberichte, die ihn in Verbindung mit dem Sexualstraftäter Epstein gebracht haben.
Aus den vom US-Justizministerium veröffentlichten "Epstein-Files" geht dabei hervor, dass Epstein zumindest mehrfach versucht hat, ein Treffen mit dem Dalai Lama zu organisieren.
In einer E-Mail vom 11. Mai 2015 schrieb Epstein an die Ehefrau des Filmproduzenten Woody Allen (90), Soon-Yi Previn (55): "Ich arbeite an einem Dinner mit dem Dalai Lama."
Besagtes Treffen soll dabei für den 19. Mai 2015 geplant gewesen sein, wie aus einer E-Mail-Konversation mit dem US-Physiker Lawrence Krauss (71) vom 15. Mai 2015 hervorgeht. Neben Allen, Epstein und dem Dalai Lama hätte auch Lawrence gerne teilgenommen.
Epstein-Vertrauter Deepak Chopra traf Dalai Lama
Weitere Verbindungen zwischen Epstein und dem Dalai Lama gehen dabei aus Konversationen mit dem japanischen Investor Joichi Ito (59), dem US-Milliardär Thomas Pritzker (75) sowie dem Autor Deepak Chopra (79) hervor.
Zumindest Chopra, der mit einigen verstörenden Aussagen mehrfach in den "Epstein-Files" auftaucht und sich in einem Beitrag auf X bereits dafür entschuldigte, traf sich am 11. Februar 2019 persönlich mit dem Dalai Lama in dessen Amtssitz in der indischen Stadt Dharamsala, wie Bilder auf der offiziellen Website des Dalai Lama zeigen.
Zwei Tage später, am 13. Februar 2019, informierte Chopra dann auch Epstein per Textnachricht über die Plattform "iMessage" über sein Treffen mit dem Dalai Lama.
Anschließend sendete er "liebe Grüße" aus Indien. Epstein antwortete darauf: "Kannst du sie in weiblicher Form senden?"
Titelfoto: Bildmontage: Jon Elswick/AP/dpa, Ashwini Bhatia/AP/dpa