Epstein-Wahnsinn geht weiter: Auch Dalai Lama unter Druck

Dharamsala (Indien) - Die veröffentlichen Epstein-Akten haben selbst den Dalai Lama, Tenzin Gyatso (90), in Bedrängnis gebracht. Am Sonntag bezog das buddhistische Oberhaupt deshalb Stellung.

Tenzin Gyatso (90), der 14. Dalai Lama, hat ein Treffen mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein dementiert. (Archivfoto) © Ashwini Bhatia/AP/dpa

In einer Pressemitteilung schrieb das Büro des Dalai Lama: "Wir können unmissverständlich bestätigen, dass seine Heiligkeit Jeffrey Epstein niemals getroffen hat und auch nie ein Treffen oder eine Interaktion mit ihm durch irgendjemanden in seinem Namen autorisiert hat."

Damit reagierte der Dalai Lama auf verschiedene Medienberichte, die ihn in Verbindung mit dem Sexualstraftäter Epstein gebracht haben.

Aus den vom US-Justizministerium veröffentlichten "Epstein-Files" geht dabei hervor, dass Epstein zumindest mehrfach versucht hat, ein Treffen mit dem Dalai Lama zu organisieren.

In einer E-Mail vom 11. Mai 2015 schrieb Epstein an die Ehefrau des Filmproduzenten Woody Allen (90), Soon-Yi Previn (55): "Ich arbeite an einem Dinner mit dem Dalai Lama."

Besagtes Treffen soll dabei für den 19. Mai 2015 geplant gewesen sein, wie aus einer E-Mail-Konversation mit dem US-Physiker Lawrence Krauss (71) vom 15. Mai 2015 hervorgeht. Neben Allen, Epstein und dem Dalai Lama hätte auch Lawrence gerne teilgenommen.