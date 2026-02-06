Mann wartet seit elf Jahren auf Ende einer Wette: So sieht er heute nicht mehr aus
Hawaii (USA) - Sonntag ist Super Bowl, eines der größten Sportevents des Planeten. Die Seattle Seahawks treffen auf die New England Patriots. Einer, der den Kickoff am Sonntag kaum erwarten kann, ist Mike Hempel (49). Für den Seahawks-Fan geht es um nicht viel mehr als seine Haare!
Die will der 49-Jährige nämlich loswerden. Seit mittlerweile elf Jahren fiebert Hempel auf diesen Moment hin. Schuld daran ist eine Wette, die er sich selbst auferlegt hat.
Damals, im Februar 2015, standen seine Seahawks auch im Finale des Superbowls. Gegner: natürlich die New England Patriots mit Tom Brady in ihren Reihen. Der "GOAT" führte die Patriots zum Sieg. Hempel schwor sich derweil, seine Haare so lange wachsen zu lassen, bis die Seahawks nach 2014 erneut den Superbowl gewinnen.
Zu diesem Zeitpunkt trug der Amerikaner noch einen Irokesenschnitt. Fürs große Finale färbte er sich den Hahnenkamm sogar blau und grün.
Von den Vereinsfarben der Seeadler ist heute natürlich nichts mehr auf dem Kopf von Hempel zu sehen. Sein Haar ist grau geworden - und lang, reicht ihm inzwischen bis zur Taille.
Verlieren die Seahawks, könnte Hempel trotzdem zur Schere greifen
Dass die Mähne in diesem Jahr vielleicht endlich wegkommt, daran hatte der 49-Jährige zu Beginn der NFL-Saison nicht geglaubt: "Aber wir haben in der regulären Saison gut gespielt, sind in die Playoffs gekommen und haben gewonnen und gewonnen. Es könnte wirklich passieren", sagte er im Gespräch mit Big Island Now.
Sollten die Seahawks tatsächlich gewinnen, haben Hempel und seine Verlobte Brianna schon einen Friseur im Auge, der im heimischen Garten die Scheren ansetzen soll. Aber was passiert eigentlich, wenn die Patriots das Spiel gewinnen?
"Wenn es sich als lohnenswert herausstellt, werde ich es trotzdem tun", sagte der Seattle-Fan. Denn hinter seine Haar-Wette steckt auch einer Spendenkampagne. So sollen 3000 US-Dollar (rund 2500 Euro) für Kinder und Jugendliche in Hempels Wahlheimat Hawaii gesammelt werden.
"Mike's Seahawks Haircut Challenge" ist seit fünf Tagen online, bis zum 5. Februar wurden bislang 474 US-Dollar gespendet.
Titelfoto: Montage: Screenshots/GoFundMe