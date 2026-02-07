Mutter schickt Sohn zum Aufräumen in sein Zimmer: Als sie das Ergebnis sieht, fließen Tränen

Texas (USA) - Weil überall Spielsachen herumlagen und echtes Chaos herrschte, schickte Taylor Nelson (32) ihren Sohn Tripp zum Aufräumen in sein Kinderzimmer. Nachdem der Fünfjährige fertig war, konnte seine Mama ihre Tränen nicht zurückhalten.

Taylor Nelson (32) und ihr Mann Garrett (33) haben drei gemeinsame Kinder: Tripp (5), Josie (2) und Troy (neun Monate). © Screenshot/TikTok/tnelly1993

"Ich weiß nicht, warum mich das zum Weinen bringt. Er hat sich so viel Mühe gegeben und war so stolz, mir sein Werk zu zeigen", schrieb die 32-Jährige zu einem TikTok, das bis heute rund neun Millionen Mal angesehen wurde.

Söhnchen Tripp hatte im wahrsten Sinne des Wortes Ordnung in sein Zimmer gebracht. Allerdings auf seine ganz eigene Art und Weise.

Anstatt sein Spielzeug in Kisten oder Schränke zu packen, sortierte der Fünfjährige seine Spielsachen fein säuberlich auf dem Fußboden. So lagen im ganzen Zimmer verteilt Baustein neben Baustein, Puppe neben Puppe oder Puzzleteil neben Puzzleteil.

"Ich war sehr überrascht von dem, was er getan hat. Ich hatte ihn noch nie so aufräumen sehen, vor allem nicht in diesem Ausmaß", sagte Mama Taylor im Gespräch mit People. Tripp habe es zwar schon immer geliebt, Dinge etwa nach Farben zu sortieren, sein jüngstes Ordnungswerk erreichte jedoch eine ganz neue Dimension.