Er überlebte wie durch ein Wunder: Student hat tagelang Kugel im Kopf - und merkt es nicht!

Brasilien - Er dachte, er sei von einem Stein getroffen worden, doch in Wahrheit war es eine Kugel ...

Mateus Facio (21) überlebte vier Tage lang mit einer Kugel im Kopf. © Montage: Screenshot/Instagram/mateusfacio

Es grenzt an ein Wunder, dass Mateus Facio (21) noch am Leben ist.

Der brasilianische Student hatte ganze vier Tage lang eine Kugel in seinem Kopf, ohne es zu bemerken.

Nach einem Bericht des Daily Star hatte der junge Mann den Jahreswechsel in Rio de Janeiro verbracht und war am Silvesterabend von "etwas Hartem" am Kopf getroffen worden - wohl von einem Stein, wie der 21-Jährige zunächst vermutete.

"Es war wie das Geräusch einer Explosion, wenn eine Bombe hochgeht, aber in meinem Kopf", erinnerte sich Mateus im Nachhinein an den Moment, als er plötzlich wie aus dem Nichts getroffen wurde.

Nur wenig später habe die starke Blutung jedoch aufgehört, weshalb der Student mit seinen Freunden zu einer Party loszog. Auch in den nächsten Tagen hatte Facio keine größeren Beschwerden, ging feiern und reiste sogar knapp 200 Kilometer in seine Heimatstadt Juiz de Fora zurück.

Erst als er nach etwa vier Tagen von Muskelkrämpfen geplagt wurde und sein rechter Arm plötzlich "schlaff" wurde, gingen bei dem Brasilianer die Alarmglocken an.