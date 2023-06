Erpressung, Entführung, Mord - Auf dem "Todeshighway" verschwinden jeden Tag Menschen

Diese Männer sollen bei den Entführungen mitgemacht haben. © Twitter/Enugu State Police Command

Im Bundesstaat Enugu (Südostnigeria) geht die Angst um. Immer wieder verschwinden Menschen auf dem viel befahrenen Highway von Opi nach Nsukka.

"Diese Straße ist zum Tummelplatz von Entführern geworden, täglich werden Fahrer und Passagiere verschleppt", beschreibt ein Lasterfahrer gegenüber der Zeitung "Daily Post" die Lage vor Ort. Drei seiner Kollegen haben die Kriminellen alleine letzte Woche gekidnappt, obwohl die Polizei mehrere Checkpoints errichtet hat und ständig vor Ort ist.

Offenbar gehen die Kriminellen immer gleich vor. Gruppen von bis zu 15 Männern warten am Straßenrand auf ihre Opfer. Wenn die Entführer lohnende Beute wittern, treten sie auf den Highway, feuern zunächst Warnschüsse ab, zwingen die Fahrer so zum Anhalten. Die Opfer werden aus den Fahrzeugen gezerrt und in geheime Verstecke verschleppt. Später kontaktieren die Entführer Arbeitgeber oder Familienangehörige und verlangen Lösegeld. Wer nicht zahlen kann, muss sterben.

"Einige meiner Kollegen versuchten vor einer Entführung zu entkommen. Sie wurden von den Banditen mit Kugeln durchsiebt", berichtet der Trucker weiter.

Viele Fahrer haben inzwischen genug - Sie weigern sich Touren auf dem "Todeshighway" zu fahren.